النيران تخرج عن السيطرة في مدريد

أعلنت السلطات الاسبانية، أن الحريق في العاصمة بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده، بحسب " "

وقال المحافظ كارلوس نوفيلو في مؤتمر صحافي في مركز قيادة عمليات مكافحة الحريق: "من الواضح حاليا أن الحريق بلغ ذروته، ومن المستحيل إخماده"، في وقت أفاد مكتب أن سيتوجه قبل ظهر السبت إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في العاصمة الاسبانية، يرافقه فرناندو غراندي- مارلاسكا.