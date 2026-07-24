النيران تخرج عن السيطرة في مدريد

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أعلنت السلطات الاسبانية، أن الحريق في العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"
وقال المحافظ كارلوس نوفيلو في مؤتمر صحافي في مركز قيادة عمليات مكافحة الحريق: "من الواضح حاليا أن الحريق بلغ ذروته، ومن المستحيل إخماده"، في وقت أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسباني أن بيدرو سانشيز سيتوجه قبل ظهر السبت إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في العاصمة الاسبانية، يرافقه وزير الداخلية فرناندو غراندي- مارلاسكا.