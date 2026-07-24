تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

النيران تخرج عن السيطرة في مدريد

Lebanon 24
24-07-2026 | 14:00
A-
A+
النيران تخرج عن السيطرة في مدريد
النيران تخرج عن السيطرة في مدريد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلنت السلطات الاسبانية، أن الحريق في العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"

وقال المحافظ كارلوس نوفيلو في مؤتمر صحافي في مركز قيادة عمليات مكافحة الحريق: "من الواضح حاليا أن الحريق بلغ ذروته، ومن المستحيل إخماده"، في وقت أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسباني أن بيدرو سانشيز سيتوجه قبل ظهر السبت إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في العاصمة الاسبانية، يرافقه وزير الداخلية فرناندو غراندي- مارلاسكا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
محافظ منطقة مدريد: حرائق الغابات باتت خارجة عن السيطرة
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط "خارج السيطرة"
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران: نحذر من استخدام مسارات خارج السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويمضي نحو نقطة لا يمكن تصورها
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الصحافة الفرنسية

رئيس الوزراء الإسباني

مكتب رئيس الوزراء

الصحافة الفرنسية

وزير الداخلية

بيدرو سانشيز

الفرنسية

الاسباني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-07-24
Lebanon24
16:41 | 2026-07-24
Lebanon24
15:59 | 2026-07-24
Lebanon24
15:50 | 2026-07-24
Lebanon24
15:45 | 2026-07-24
Lebanon24
15:21 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24