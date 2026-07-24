مؤتمر دولي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة بهرمز

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كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية وأخرى مطلعة لموقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوتر العسكري مع إيران. ويأتي هذا التحرك في وقت تعتبر فيه واشنطن إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة التجارية أحد أبرز عناصر استراتيجية الخروج من الحرب مع إيران، إلى جانب كونه خطوة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وقالت المصادر إن موعد الاجتماع وجدول أعماله لا يزالان قيد المناقشة ولم يُحسما بشكل نهائي، إلا أنه من المتوقع أن يضم وزراء دفاع وكبار القادة العسكريين من دول غربية ودول في المنطقة.
وأضافت المصادر أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، قد يشاركان في الاجتماع، فيما لم يعلق البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على هذه المعلومات، بينما امتنعت السفارة البريطانية في واشنطن عن التعليق.