تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إقالة مدعي "الجنائية الدولية" من منصبه

Lebanon 24
24-07-2026 | 14:30
A-
A+
إقالة مدعي الجنائية الدولية من منصبه
إقالة مدعي الجنائية الدولية من منصبه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفاد مصدران دبلوماسيان، بأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية صوتت على عزل كريم خان من منصب المدعي العام على خلفية اتهامات بسوء السلوك.

وقال المصدران لوكالة "رويترز"، إن 82 من أصل 125 ‌دولة ‌عضوا في المحكمة صوتت لصالح عزل المدعي العام.

وينفي كريم خان، البالغ من العمر 56 عاما، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه ‌الإجراءات التي أدت ‌إلى التصويت ⁠بأنها غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة.

وواجه المدعي العام البريطاني الجنسية، اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته، فيما أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، أن اللجنة التنفيذية للهيئة المشرفة على المحكمة خلصت إلى ارتكابه "إخلالا جسيما بالواجب وسوء سلوك جسيما"، وأعفته رسميا من مهامه في يونيو الماضي، وهي نتائج يرفضها خان.

ولم يحضر خان الجلسة، إذ تمنعه العقوبات الأميركية المفروضة عليه من دخول الولايات المتحدة، بعدما استهدفته إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقات المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين تتعلق بالحرب في غزة.

كما يواجه خان تعليقا لمزاولته مهنة المحاماة في المملكة المتحدة إلى حين انتهاء التحقيقات بحقه، بينما لا تزال نتيجة التصويت غير محسومة، رغم إعلان هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، أنها ستصوت لصالح عزله، لتكون الدولة الوحيدة التي كشفت موقفها علناً حتى الآن.

ويأتي التصويت في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطا متزايدة، بعد إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إطلاق حملة تستهدف تقويض عمل المحكمة.د

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان سيطعن في قرار إقالته
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: فرنسا ستصوّت غدًا الجمعة لصالح عزل كريم خان من منصبه كمدعٍ عام لـ"المحكمة الجنائية الدولية"
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "سوء سلوكه".. تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية واحتمال عزله من مصبه
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر يقول إنه "سيُقاتل" للبقاء في منصبه
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

البريطاني

دبلوماسي

العقوبات

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-07-24
Lebanon24
16:41 | 2026-07-24
Lebanon24
15:59 | 2026-07-24
Lebanon24
15:50 | 2026-07-24
Lebanon24
15:45 | 2026-07-24
Lebanon24
15:21 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24