إقالة مدعي "الجنائية الدولية" من منصبه

أفاد مصدران دبلوماسيان، بأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية صوتت على عزل كريم خان من منصب المدعي العام على خلفية اتهامات بسوء السلوك.

وقال المصدران لوكالة " "، إن 82 من أصل 125 ‌دولة ‌عضوا في المحكمة صوتت لصالح عزل المدعي العام.

وينفي كريم خان، البالغ من العمر 56 عاما، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه ‌الإجراءات التي أدت ‌إلى التصويت ⁠بأنها غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة.

وواجه المدعي العام الجنسية، اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته، فيما أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، أن اللجنة التنفيذية للهيئة المشرفة على المحكمة خلصت إلى ارتكابه "إخلالا جسيما بالواجب وسوء سلوك جسيما"، وأعفته رسميا من مهامه في يونيو الماضي، وهي نتائج يرفضها خان.

ولم يحضر خان الجلسة، إذ تمنعه الأميركية المفروضة عليه من دخول ، بعدما استهدفته على خلفية تحقيقات المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين تتعلق بالحرب في غزة.

كما يواجه خان تعليقا لمزاولته مهنة المحاماة في المتحدة إلى حين انتهاء التحقيقات بحقه، بينما لا تزال نتيجة التصويت غير محسومة، رغم إعلان هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، أنها ستصوت لصالح عزله، لتكون الدولة الوحيدة التي كشفت موقفها علناً حتى الآن.

ويأتي التصويت في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطا متزايدة، بعد إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إطلاق حملة تستهدف تقويض عمل المحكمة.د