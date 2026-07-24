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عربي-دولي

تصاعد المخاطر في البحر الأحمر... الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الإنذار

Lebanon 24
24-07-2026 | 15:45
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تصاعد المخاطر في البحر الأحمر... الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الإنذار
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أجرت مهمة الأمن البحري للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، الجمعة، تحديثاً لتقييمها الأمني للبحر الأحمر، عقب الهجوم الذي شنه الحوثيون على ناقلة سعودية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأعلنت قيادة مهمة "أسبيدس" في مدينة لاريسا اليونانية رفع مستوى التهديد في مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن وفي جنوب البحر الأحمر من متوسط إلى مرتفع.

في المقابل، ظل تقييم مستوى التهديد في شمال البحر الأحمر وخليج عدن عند مستوى "متوسط".

وذكرت مهمة "أسبيدس" أن الصراعات المستمرة في المنطقة - ولا سيما الحرب الآخذة في الاتساع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران - قد أحدثت تغييراً كبيراً في الوضع الأمني، فيما لا يزال خطر التصعيد مرتفعاً.

وأوضحت مهمة "أسبيدس" في بيان أن قوات الحوثيين "لا تزال تشكل تهديداً للملاحة التجارية يمكن النظر إليه على أنه ذات صلة بالصراع الدائر حالياً في الشرق الأوسط".

وحثت مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" العاملين في قطاع الملاحة البحرية على الالتزام الدائم بالإجراءات الأمنية المعتمدة، والتواصل مع مراكز الأمن البحري المختصة، ومراعاة مستوى التهديد الحالي عند التخطيط للرحلات البحرية.

وأوصت مهمة "أسبيدس" بتجنب المياه الإقليمية اليمنية تماماً، والإبحار، حيثما أمكن، بالقرب من الساحل الأفريقي للحد من مخاطر التعرض لهجمات محتملة.

من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء هذه التطورات. وأوضح أنه "يشعر بقلق عميق" إزاء استئناف الحوثيين للهجمات. وشدد غوتيريش على أن هذه الهجمات تهدد بمزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.

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الأمين العام للأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الأمين العام

إسرائيل

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