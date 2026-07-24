عن ايران...تصريح جديد لترامب

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق لكننا نتحدث معهم ويمكننا التفاوض"، مضيفا: "أمامنا خياران بشأن إيران إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق ونحن نتفاوض معها حاليا".
وأوضح أنه "لم يتخذ قرار بعد بشأن تنفيذ ضربات أميركية كبيرة على إيران".
إلى ذلك، أعاد ترامب التأكيد على أن "انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام شرط للاتفاق النووي"، كما أوضح أن "الاتفاق النووي مع السعودية لا يشمل التخصيب على أراضيها".