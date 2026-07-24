عن ايران...تصريح جديد لترامب

أعلن الرئيس الأميركي ، أن " ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق لكننا نتحدث معهم ويمكننا التفاوض"، مضيفا: "أمامنا خياران بشأن إيران إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق ونحن نتفاوض معها حاليا".

وأوضح أنه "لم يتخذ قرار بعد بشأن تنفيذ ضربات أميركية كبيرة على إيران".

إلى ذلك، أعاد التأكيد على أن "انضمام لاتفاقيات أبراهام شرط للاتفاق "، كما أوضح أن " مع السعودية لا يشمل التخصيب على أراضيها".