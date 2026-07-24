تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن ايران...تصريح جديد لترامب

Lebanon 24
24-07-2026 | 15:50
A-
A+
عن ايران...تصريح جديد لترامب
عن ايران...تصريح جديد لترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق لكننا نتحدث معهم ويمكننا التفاوض"، مضيفا: "أمامنا خياران بشأن إيران إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق ونحن نتفاوض معها حاليا".

وأوضح أنه "لم يتخذ قرار بعد بشأن تنفيذ ضربات أميركية كبيرة على إيران".

إلى ذلك، أعاد ترامب التأكيد على أن "انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام شرط للاتفاق النووي"، كما أوضح أن "الاتفاق النووي مع السعودية لا يشمل التخصيب على أراضيها".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصريح جديد لترامب بشأن ايران...هذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح جديد لترامب عن لبنان...ماذا قال؟
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح لترامب عن مصير مجتبى خامنئي.. ماذا كشف؟
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات جديدة لترامب: عاقبت إيران بعد وصولي للرئاسة
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 01:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتفاق النووي

دونالد ترامب

السعودية

دونالد

السعود

النووي

ترامب

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-07-24
Lebanon24
16:41 | 2026-07-24
Lebanon24
15:59 | 2026-07-24
Lebanon24
15:45 | 2026-07-24
Lebanon24
15:21 | 2026-07-24
Lebanon24
15:07 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24