في البحر الأحمر...استهداف ناقلة سعودية

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أعلنت هيئة النقل السعودية، عن استهداف السفينة السعودية NCC MASA في خلال إبحارها في البحر الأحمر، موضحة أن "السفينة المستهدفة في البحر الأحمر تعرضت لإصابة طفيفة في هيكلها".وذكرت أن "السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وأفراد طاقمها".
ويأتي ذلك، بعد أيام من استهداف حركة "أنصار الله" في اليمن سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر، ردا على "الحصار السعودي"، وفق ما ذكرت.