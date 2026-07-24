في البحر الأحمر...استهداف ناقلة سعودية

أعلنت ، عن استهداف السفينة السعودية NCC MASA في خلال إبحارها في ، موضحة أن "السفينة المستهدفة في البحر الأحمر تعرضت لإصابة طفيفة في هيكلها".وذكرت أن "السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وأفراد طاقمها".

ويأتي ذلك، بعد أيام من استهداف حركة " الله" في اليمن سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر، ردا على "الحصار السعودي"، وفق ما ذكرت.