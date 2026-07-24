تصعيد جديد في السودان... قتلى ودمار لمحطات مياه في شمال كردفان

أفادت حكومة ولاية السودانية، بأن هجوماً لقوات الدعم السريع على منطقة بُرْبُر، جنوبي مدينة الأبيض، أسفر عن مقتل 15 مدنيا وإصابة سبعة آخرين.

ووفق موقع "سودان تربيون"، كثفت هجماتها بالطيران المسير على الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق التي حولها.

وأدانت حكومة ولاية شمال كردفان ولجنة أمن الولاية، في بيان صحفي، "الاعتداء" الذي وصفته بـ"الغادر" والذي وقع يوم الخميس لكونه "استهدف مدنيين عزل، في انتهاكٍ سافر للقانون الإنساني والأعراف والقيم"، موضحةً أن "القوة المعتدية نهبت عدداً من رؤوس الماشية وروعت السكان الآمنين".

وأكدت حكومة الولاية أن "القوات المسلحة والقوات النظامية تحركت على الفور لملاحقة العناصر المعتدية، وتمكنت من دحرها وإجبارها على الفرار، قبل أن تبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة وتؤمنها، فيما تتواصل عمليات التمشيط والملاحقة لمنع أي تهديد لأمن المواطنين".

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مسيرة لقوات الدعم السريع قصفت محطات مياه تغذي عدة بلدات بمنطقة رهيد النوبة في ولاية شمال كردفان، وهي منطقة قريبة من حدود .

وأكدت المصادر أن القصف دمر محطة مياه في بلدة أم نبق وفي مدينة رهيد النوبة، مشيرةً إلى أن التي قُصفت توفر مياه الشرب لآلاف الذين فروا إلى رهيد النوبة من مناطق أم سيالة وجبرة الشيخ وشرق بارا.