التحالف: في حال استمرار المليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فسيتمّ الردّ على ذلك دون تهاون

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
، "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي
المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر
، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية".
وأوضح اللواء المالكي أن "المملكة
وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدّد المملكة استمرار وقوفها معهم لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية".
كما أوضح أنه "لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية
بما فيها الحديدة ورأس عيسى
والصليف مفتوحة أمام الملاحة البحرية وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء
الدولي وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها وتزيد من معاناة أشقاءنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم".
وبيّن اللواء على أن "التحالف نفذ ردًا حازمًا وقويا بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف تركّز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، وتم تنفيذ العملية وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني
وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب".