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عربي-دولي

إصابات بهجوم لمستوطنين واقتحامات للجيش الإسرائيلي.. هذا ما يحصل في الضفة الغربية

Lebanon 24
24-07-2026 | 23:13
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إصابات بهجوم لمستوطنين واقتحامات للجيش الإسرائيلي.. هذا ما يحصل في الضفة الغربية
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، وقوع 8 إصابات، بينها 6 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، جرّاء هجوم مستوطنين على قرية فرعتا شرقي قلقيلية في الضفة الغربية.
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وسجلت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية ليلا اقتحامات عدة للجيش الإسرائيلي بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات عناتا وقريوت وبرقين وفرعون والزبابدة كفرعقب.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ومدينة قلقيلية شمالي الضفة، وبلدتي كوبر ويعبد.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطيني في إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم.

واحتجزت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وهاجم مستوطنون مستوطنون منازل عدة في بلدة عوريف في قضاء نابلس، وأضرموا النار في شاحنة.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين، وداهم الجيش الإسرائيلي عدة منازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة، عن سلسلة إجراءات أمنية وتوسعية في الضفة الغربية، تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة وتسريع شرعنة أخرى، وذلك في أعقاب مواجهات أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين و2 من القوات الإسرائيلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
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