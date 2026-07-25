رفع دعوى قضائية ضدها.. رد فعل لافت من ترامب عند تكريم صحفيي "وول ستريت جورنال"

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خلال حفل عشاء رابطة مراسلي مساء أمس الجمعة، أبدى الرئيس الأميركي رد فعل لافت بعدما جرى تكريم فريق من صحفيي " " عن تحقيق استقصائي تناول علاقته بالممول الراحل إبستين، رغم أنه سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة على خلفية التقرير.وبينت لقطات من الحفل وهو يبتسم ويضحك بينما تسلم الصحفيون جائزة كاثرين غراهام للشجاعة والمساءلة، التي مُنحت لهم تقديرًا لتحقيقهم بشأن بطاقة تهنئة ورسمة قيل إن ترامب أعدهما لإبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.وخلال التكريم، بدا ترامب وكأنه يتمتم قائلاً: "لا أعرف"، بينما رفع يديه في الهواء في إشارة مازحة، قبل أن يصافح جميع الصحفيين المشاركين في إعداد التحقيق.وفي كلمته خلال الحفل، قال ترامب مازحًا: "لم يكن هذا مساءً سهلًا، مع كل هذه الجوائز"، ثم أضاف ضاحكًا: "هل لديّ رأي في ذلك؟".وكان تحقيق جورنال، الذي نُشر في 2025، قد زعم أن ترامب كتب رسالة إلى إبستين أُدرجت ضمن كتاب أُعد بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وجمعته غيسلين ماكسويل، التي أُدينت لاحقًا بتهم مرتبطة بالاتجار الجنسي.ووفقًا للتقرير، تضمنت الرسالة حوارًا متخيلاً بين ترامب وإبستين كُتب بصيغة الغائب، وأُحيط برسم لامرأة عارية، فيما أشارت الصحيفة إلى أن توقيع “دونالد” وُضع بطريقة تحاكي شعر العانة في الرسم.وأثار التقرير آنذاك دعوات من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين للإفراج عن الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، وهو ما قامت به لاحقًا، وشمل الوثائق التي نُسبت إلى ترامب.وعقب نشر التحقيق، رفع ترامب دعوى تشهير بقيمة 10 مليارات دولار ضد .