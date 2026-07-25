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عربي-دولي

رفع دعوى قضائية ضدها.. رد فعل لافت من ترامب عند تكريم صحفيي "وول ستريت جورنال"

Lebanon 24
25-07-2026 | 02:51
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رفع دعوى قضائية ضدها.. رد فعل لافت من ترامب عند تكريم صحفيي وول ستريت جورنال
رفع دعوى قضائية ضدها.. رد فعل لافت من ترامب عند تكريم صحفيي وول ستريت جورنال photos 0
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خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض مساء أمس الجمعة، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رد فعل لافت بعدما جرى تكريم فريق من صحفيي "وول ستريت جورنال" عن تحقيق استقصائي تناول علاقته بالممول الراحل جيفري إبستين، رغم أنه سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة على خلفية التقرير.
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وبينت لقطات من الحفل ترامب وهو يبتسم ويضحك بينما تسلم الصحفيون جائزة كاثرين غراهام للشجاعة والمساءلة، التي مُنحت لهم تقديرًا لتحقيقهم بشأن بطاقة تهنئة ورسمة قيل إن ترامب أعدهما لإبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.

وخلال التكريم، بدا ترامب وكأنه يتمتم قائلاً: "لا أعرف"، بينما رفع يديه في الهواء في إشارة مازحة، قبل أن يصافح جميع الصحفيين المشاركين في إعداد التحقيق.

وفي كلمته خلال الحفل، قال ترامب مازحًا: "لم يكن هذا مساءً سهلًا، مع كل هذه الجوائز"، ثم أضاف ضاحكًا: "هل لديّ رأي في ذلك؟". 

وكان تحقيق وول ستريت جورنال، الذي نُشر في تموز 2025، قد زعم أن ترامب كتب رسالة إلى إبستين أُدرجت ضمن كتاب أُعد بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وجمعته غيسلين ماكسويل، التي أُدينت لاحقًا بتهم مرتبطة بالاتجار الجنسي.

ووفقًا للتقرير، تضمنت الرسالة حوارًا متخيلاً بين ترامب وإبستين كُتب بصيغة الغائب، وأُحيط برسم لامرأة عارية، فيما أشارت الصحيفة إلى أن توقيع “دونالد” وُضع بطريقة تحاكي شعر العانة في الرسم.

وأثار التقرير آنذاك دعوات من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين للإفراج عن الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، وهو ما قامت به الإدارة الأميركية لاحقًا، وشمل الوثائق التي نُسبت إلى ترامب.

وعقب نشر التحقيق، رفع ترامب دعوى تشهير بقيمة 10 مليارات دولار ضد صحيفة وول ستريت جورنال.
 
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