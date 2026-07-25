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عربي-دولي

آخر التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا.. انفجارات في سومي واستهداف موانئ أوكرانية

Lebanon 24
25-07-2026 | 03:49
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آخر التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا.. انفجارات في سومي واستهداف موانئ أوكرانية
آخر التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا.. انفجارات في سومي واستهداف موانئ أوكرانية photos 0
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وقع انفجار اليوم السبت في مدينة سومي الأوكرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي" المحلية، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في المقاطعة.
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وقال مسؤولون محليون إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم روسي على مدينة سومي في أوكرانيا أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بدء الحرب في 24 شباط 2022، إلى نحو مليون و437 ألفا و550 فردا، بينهم 1450 بين قتيل وجريح خلال الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12208 دبابات، و25011 مركبة قتالية مدرعة، و46724 نظاما مدفعيا، و1968 راجمة صواريخ متعددة الإطلاق، و1518 منظومة دفاع جوي.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت، خلال الليلة الماضية، ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو وطائرات مسيرة، استهدفت سفينة شحن أثناء عملية تفريغها في ميناء نيكولايف، مؤكدة أن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن الضربات شملت أيضا مرافق البنية التحتية في ميناء أوديسا المخصصة لتفريغ وتخزين المعدات العسكرية، إلى جانب منشآت في ميناء إسماعيل تضم مرافق لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم ومستودعًا يحتوي على معدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.
 
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