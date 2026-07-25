بعدما اضطر لتبديل طائرته.. ""نيويورك تايمز" تكشف ما حصل مع ترامب لدى مغادرته تركيا

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اضطر الرئيس الأميركي إلى تبديل الطائرة التي أقلته من خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعدما اعتبرت الأميركية وجود تهديد ذي مصداقية من قوات مرتبطة بإيران يستهدف الرئيس وطائرة الرئاسة، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز".وأشارت الصحيفة إلى ان جهاز الخدمة السرية أوصى باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة "آير فورس وان" بدلًا من طائرة بوينغ 747-8 التي تبرعت بها قطر، لكونها لا تتمتع بالمستوى نفسه من القدرات الدفاعية.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن تشير إلى استهداف الطائرة القطرية تحديدًا، وإنما استهداف وأي طائرة يستقلها، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار تبديل الطائرة كإجراء احترازي.ولم يعلق على تفاصيل التقرير، فيما أشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إلى تصريحات ترامب السابقة بشأن التهديدات ، مؤكدًا ثقته بالإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الرئيس.وأضافت المصادر أن تفاصيل التهديد لم تُوزع على نطاق واسع داخل الإدارة، كما لم يُطلع كبار أعضاء الكونغرس على طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها القرار.وكان ترامب قد برر في البداية تغيير الطائرة بإتاحة الفرصة لعسكريين أميركيين في بريطانيا للاطلاع على الطائرة الجديدة، ونفى وجود دوافع أمنية، قبل أن تكشف تقارير لاحقة أن جهاز الخدمة السرية هو من أوصى باستخدام الطائرة الرئاسية القديمة.وأوضحت نيويورك تايمز أن التهديد الذي أدى إلى تبديل الطائرة كان منفصلًا عن معلومات استخباراتية أخرى نسبت إلى بشأن مخطط إيراني لاغتيال ترامب، إذ تعامل بعض المسؤولين مع تلك المعلومات بحذر.