مجموعة قد تُربك روسيا من الداخل.. تقرير أوكراني يحرج الكرملين

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وبحسب التقرير، تظهر استطلاعات رأي رسمية أن نسبة المؤيدين لاستمرار القتال تتراوح بين 15 و24 في المئة، مقابل 64 إلى 67 في المئة يؤيدون مفاوضات السلام. ورجحت الاستخبارات أن يكون الدعم الحقيقي للحرب أقل بسبب الخوف السائد داخل .وأشار التقرير إلى أن الناخبين يملكون خيارات شكلية، بعدما أُبعد المنافسون غير الموالين للسلطة. واستشهد باعتقال بوريس ناديزدين، الذي قدّم نفسه عام 2024 معارضا للحرب، قبل منعه من المشاركة في الحملة الحالية.ورأت الاستخبارات الأوكرانية أن الكرملين لا يخشى سياسيين بعينهم بقدر خشيته من تحول السخط الشعبي إلى حركة سياسية. وأضافت أن غياب قيادة واضحة للاحتجاجات يمثل تحديا للسلطات، لأنها لا تستطيع توقع المكان الذي قد يظهر فيه مركز الاعتراض المقبل.وتحدث التقرير عن خلافات داخل النخب الروسية، زاعما أن جزءا من الدائرة المقربة من الرئيس يدعو إلى البحث عن مخرج من الحرب قبل أن تصبح الخسائر الاقتصادية والسياسية غير قابلة للعكس.كما أشار إلى استمرار استهداف مصافي الروسية، وتكبد الأسطول خسائر، وتزايد عزلة شبه القرم بعد سلسلة من الهجمات. وزعم أن بكين تستعد لاحتمال ألا يكون مستقبل روسيا مرتبطا ببوتين.وشبّه التقرير الوضع الحالي في روسيا ببيلاروسيا عام 2020، لكنه اعتبر أن مصدر الاضطرابات المحتملة قد لا يكون النشطاء المدنيين، بل قدامى المحاربين الذين لم يحصل كثير منهم على الامتيازات أو الوظائف أو المكانة التي وُعدوا بها.وخلصت الاستخبارات الأوكرانية إلى أن تزامن استياء هؤلاء مع التململ الشعبي قد يحول انتخابات أيلول من إجراء شكلي إلى لحظة تفجر أزمة داخلية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه لا يستبعد إعلان تعبئة عامة بعد الانتخابات .