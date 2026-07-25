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عربي-دولي

"كنز الأردن البحري".. محمية العقبة تدخل قائمة اليونسكو

Lebanon 24
25-07-2026 | 14:24
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كنز الأردن البحري.. محمية العقبة تدخل قائمة اليونسكو
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أصبحت محمية العقبة البحرية سابع موقع أردني على قائمة التراث العالمي، بعدما أدرجتها منظمة "اليونسكو" رسمياً ضمن قائمة التراث العالمي الطبيعي، السبت، خلال اجتماع لجنتها في مدينة بوسان الكورية.
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وجاء القرار استناداً إلى المعيارين الطبيعيين التاسع والعاشر، لما تتمتع به المحمية من عمليات بيئية استثنائية وتنوع بحري، إلى جانب أهميتها في حماية الأنواع والنظم البيئية.

وهنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الأردنيين عبر "إنستغرام"، قائلاً: "مبارك للأردن.. فخورون بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو".

وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن الإدراج يمثل اعترافاً دولياً بأهمية النظم البحرية في شمال البحر الأحمر، خصوصاً شعاب خليج العقبة التي تتميز بقدرتها على التكيف مع ارتفاع حرارة المياه.

وتقع المحمية في أقصى شمال البحر الأحمر، وتضم شعاباً مرجانية ومروجاً للأعشاب وموائل بحرية متنوعة. وتحتضن أكثر من 150 نوعاً من الشعاب المرجانية الصلبة، و500 نوع من الأسماك، ونحو ألف نوع من الرخويات، فضلاً عن أنواع نادرة ومهددة.

وأوضحت السلطة أن المرحلة المقبلة ستشمل تطبيق خطة الإدارة المتكاملة للمحمية للأعوام 2027-2030، وتعزيز مراقبة جودة المياه والتلوث وحرارة البحر والملوحة والعكورة والترسبات والضوضاء البحرية.

وبهذا القرار، تنضم المحمية إلى المواقع الأردنية الستة المدرجة سابقاً، وهي البتراء وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم وموقع المعمودية "المغطس" ومدينة السلط. (سي ان ان)
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