قطر تبحث جهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

شدد الشيخ بن جاسم آل ثاني، على ضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وجدد دعم قطر لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل، وذلك خلال اتصالات أجراها مع وزير الخارجية ، ووزير الخارجية السعودي، ونائب حاكم أبوظبي، تناولت المستجدات الإقليمية وجهود الدبلوماسية والتنسيق لخفض التصعيد في المنطقة.