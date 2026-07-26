قطر تبحث جهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

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شدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على ضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وجدد دعم قطر لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل، وذلك خلال اتصالات أجراها مع وزير الخارجية التركي، ووزير الخارجية السعودي، ونائب حاكم أبوظبي، تناولت المستجدات الإقليمية وجهود الدبلوماسية والتنسيق لخفض التصعيد في المنطقة.