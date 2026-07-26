غوتيريش: لرفع العقوبات عن سزريا

دعا في ختام زيارته إلى إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد في خلال فترة حكم الرئيس المخلوع ، داعيا في الوقت نفسه إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي.

وقال : "أرحب بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من وفتح جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي أن ترفع العقوبات على الفور".

واعتبر للأمم المتحدة أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يقابل تصميم سوريا بدعم سياسي مستدام، وانخراط اقتصادي، ومساعدة عملية، فسوريا بحاجة إلى الاستثمار في شعبها واقتصادها ومؤسساتها". وأضاف "سوريا بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية وإنعاش سبل كسب العيش".

ورأى أن البلاد "تحتاج إلى أن يعاود والمؤسسات المالية الدولية الانخراط معها بما يساعد على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وإعادة ربطها بالحياة الاقتصادية الإقليمية والعالمية".