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عربي-دولي

البرازيل تستدعي سفيرها بالأرجنتين.. ما القصة؟

Lebanon 24
26-07-2026 | 14:39
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البرازيل تستدعي سفيرها بالأرجنتين.. ما القصة؟
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استدعت البرازيل، اليوم الأحد، سفيرها لدى الأرجنتين، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال زيارته إلى البرازيل، هاجم فيها القيادة البرازيلية والسلطة القضائية، بحسب مصدرين مطلعين.

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ووصل ميلي إلى البرازيل الجمعة في ثاني زيارة له إلى البلاد، دعماً لترشح السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي أعلن رسمياً السبت خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، في مواجهة الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وخلال كلمة ألقاها في ساو باولو إلى جانب بولسونارو، وصف ميلي الرئيس لولا بـ"المدان"، كما هاجم الحكومة البرازيلية واصفاً إياها بـ"الاشتراكيين اللصوص"، معتبراً أن المرشح المحافظ هو الوحيد القادر على "إيقاف لولا".

وأكد المصدران أن قرار استدعاء السفير البرازيلي جوليو بيتيلي اتُّخذ صباح الأحد، عقب مشاورات بين وزير الخارجية ماورو فييرا والرئيس لولا، مشيرين إلى أن الحكومة البرازيلية اعتبرت تصريحات ميلي "إهانة مباشرة".

وتشهد العلاقات بين البرازيل والأرجنتين فتوراً دبلوماسياً ملحوظاً، إذ لم يعقد ميلي أي لقاء رسمي مع لولا خلال زيارتيه إلى البرازيل، كما لم يُبدِ الرئيس البرازيلي رغبة في استقباله.

 
 
 
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