غرق سفينة شحن فيتنامية.. إنقاذ 45 شخصًا والبحث مستمر عن 17 مفقودًا

أعلنت غرق سفينة الشحن "خوي نجوين 18" في الجنوبي بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

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وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تقل 62 شخصًا عند غرقها، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 45 منهم، بينما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين، وفق أحدث حصيلة رسمية.

ووقع الحادث في منطقة بحرية قرب أرخبيل "سبراتلي" المتنازع عليه، حيث شهدت المنطقة رياحًا قوية وأمواجًا مرتفعة أثرت في حركة الملاحة، بحسب السلطات الفيتنامية.

ودفعت بفرق طوارئ وسفن إنقاذ ووحدات بحرية إلى موقع الحادث، فيما شاركت قوات صينية وعدد من السفن التجارية القريبة في عمليات البحث والإنقاذ.

أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى ظهر الأحد، مع تسخير جميع الإمكانات للعثور على المفقودين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.

كما أعربت عن تقديرها للدعم الصيني، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين أسهم في إنقاذ عدد من ركاب السفينة، فيما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط المنطقة رغم التحديات التي تفرضها الأحوال الجوية السيئة.