تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غرق سفينة شحن فيتنامية.. إنقاذ 45 شخصًا والبحث مستمر عن 17 مفقودًا

Lebanon 24
26-07-2026 | 14:50
A-
A+
غرق سفينة شحن فيتنامية.. إنقاذ 45 شخصًا والبحث مستمر عن 17 مفقودًا
غرق سفينة شحن فيتنامية.. إنقاذ 45 شخصًا والبحث مستمر عن 17 مفقودًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية غرق سفينة الشحن "خوي نجوين 18" في بحر الصين الجنوبي بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

Advertisement

وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تقل 62 شخصًا عند غرقها، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 45 منهم، بينما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين، وفق أحدث حصيلة رسمية.

ووقع الحادث في منطقة بحرية قرب أرخبيل "سبراتلي" المتنازع عليه، حيث شهدت المنطقة رياحًا قوية وأمواجًا مرتفعة أثرت في حركة الملاحة، بحسب السلطات الفيتنامية.

ودفعت فيتنام بفرق طوارئ وسفن إنقاذ ووحدات بحرية إلى موقع الحادث، فيما شاركت قوات صينية وعدد من السفن التجارية القريبة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأكدت وزارة الخارجية أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى ظهر الأحد، مع تسخير جميع الإمكانات للعثور على المفقودين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.

كما أعربت عن تقديرها للدعم الصيني، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين أسهم في إنقاذ عدد من ركاب السفينة، فيما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط المنطقة رغم التحديات التي تفرضها الأحوال الجوية السيئة.

مواضيع ذات صلة
البحرية الأميركية: إنقاذ 3 من طاقم مروحية تعرضت لحادث في بحر العرب والبحث عن الرابع مستمر
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البحث عن 9 مفقودين.. إعصار "بافي" يحصد أرواح 17 شخصا في الفلبين
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن البحري العماني: استجبنا لنداء استغاثة من سفينة تجارية ترفع علم قبرص قبالة مسندم وإنقاذ 23 من أفراد طاقمها والبحث جار عن أحد أفراد طاقم السفينة
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ سيريك الإيرانية: إنقاذ 5 من أفراد طاقم سفينة شحن استهدفت بقصف أميركي ونقلوا إلى سلطنة عمان
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الفيتنامية

وأكدت وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

بحر الصين

الفيتنامي

فيتنام

الملاح

ون بين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-07-26
Lebanon24
15:00 | 2026-07-26
Lebanon24
14:39 | 2026-07-26
Lebanon24
14:32 | 2026-07-26
Lebanon24
13:32 | 2026-07-26
Lebanon24
13:15 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24