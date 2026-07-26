إيران: هناك تبادل للرسائل مع أميركا

أعلنت الخارجية الايرانية استمرار تبادل الرسائل بين والولايات المتحدة، وجهود الوسطاء، لكنها أوضحت أيضاً أن إسلام آباد ليست وثيقة طويلة ومعقدة، بل هي مذكرة تفاهم مختصرة تتضمن 14 بنداً، وكان العالم بأسره يتوقع أن تفي بالتزاماتها هذه المرة على الأقل، إلا أن ما فعلته الولايات المتحدة يُعد انتهاكاً صارخاً وواضحاً لبنود مختلفة من هذه الاتفاقية، وللمرة الثالثة، تُخان الدبلوماسية.