عن صحة المرشد الإيراني... هذا ما كشفه والد زوجته!

أكد ، والد زوجة المرشد مجتبى ، أن الأخير يتمتع بصحة جيدة، لكنه لا يجري أي اتصالات مع أشخاص أو جهات في الوقت الحالي بسبب "ظروف معينة".

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وجاءت تصريحات ، التي أدلى بها لوكالة "إيلنا" ، ردًا على تساؤلات بشأن الوضع الصحي لخامنئي وغيابه عن الظهور العلني، إذ قال: "في الوقت الحالي، وبسبب ظروف معينة، فهو ليس على اتصال بأي شخص أو أي جهة، لكنه يتمتع بصحة جيدة".

وأضاف أن مجتبى خامنئي يشبه والده، المرشد الإيراني السابق ، في مختلف الجوانب، معربًا عن أمله في أن يبقى بصحة جيدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الغموض بشأن الظهور العلني للمرشد الإيراني، بعد توليه المنصب عقب اغتيال والده خلال الحرب الأميركية ، وسط تزايد التساؤلات حول أوضاعه وتحركاته.