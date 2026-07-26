عن صحة المرشد الإيراني... هذا ما كشفه والد زوجته!

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أكد غلام علي حداد عادل، والد زوجة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن الأخير يتمتع بصحة جيدة، لكنه لا يجري أي اتصالات مع أشخاص أو جهات في الوقت الحالي بسبب "ظروف معينة".
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وجاءت تصريحات حداد عادل، التي أدلى بها لوكالة "إيلنا" الإيرانية، ردًا على تساؤلات بشأن الوضع الصحي لخامنئي وغيابه عن الظهور العلني، إذ قال: "في الوقت الحالي، وبسبب ظروف معينة، فهو ليس على اتصال بأي شخص أو أي جهة، لكنه يتمتع بصحة جيدة".
وأضاف أن مجتبى خامنئي يشبه والده، المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، في مختلف الجوانب، معربًا عن أمله في أن يبقى بصحة جيدة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الغموض بشأن الظهور العلني للمرشد الإيراني، بعد توليه المنصب عقب اغتيال والده خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية، وسط تزايد التساؤلات حول أوضاعه وتحركاته.