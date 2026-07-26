تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هذا ما سيبحثه نتنياهو مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن

Lebanon 24
26-07-2026 | 23:13
A-
A+
هذا ما سيبحثه نتنياهو مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن
هذا ما سيبحثه نتنياهو مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزرائه نيته برفض المطلب الأميركي للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا، وفق ما أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية.
Advertisement

وقال نتنياهو في وقت سابق إنه سيبحث مع ترامب، كل القضايا المدرجة على جدول أعمال زيارته إلى واشنطن بما في ذلك الوضع في إيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه ترامب، عددا من الملفات، من بينها إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا وتركيا.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يأمل في إقناع ترامب مجددا بضرورة توسيع المواجهة مع إيران.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي طهران من تنفيذ أي هجمات مباشرة أو عبر وكلائها، مؤكدا أن إسرائيل سترد "بقوة ساحقة".

وعن متطلبات إنهاء الحرب مع إيران، قال نتنياهو: "أعتقد أن ذلك سيتحقق عندما يُسقط هذا النظام أو يُضعف بما يكفي ليدرك أنه مضطر لإنهاء برنامجه النووي وتغيير مساره".

وأضاف: "هذا ما يسعى إليه الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بالفعل. وقد دعمته بالكامل، ولكن في كل الأحوال، عليهم إنهاء برنامجهم النووي. وسواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، يجب أن ينتهي هذا البرنامج".
 
مواضيع ذات صلة
زيارة سرية لرئيس الموساد إلى واشنطن...هذا ما جرى بحثه
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفصيل.. هذا ما سيبحثه عون مع ترامب
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يتوجه غدا إلى واشنطن ويبحث مع الرئيس ترامب الثلاثاء ملف إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سيطلب من الشيباني خلال زيارته لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:58:08 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

القضايا

دونالد

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2026-07-27
Lebanon24
07:33 | 2026-07-27
Lebanon24
07:30 | 2026-07-27
Lebanon24
06:39 | 2026-07-27
Lebanon24
06:36 | 2026-07-27
Lebanon24
06:30 | 2026-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24