هذا ما سيبحثه نتنياهو مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن

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أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزرائه نيته برفض المطلب الأميركي للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا، وفق ما أفادت القناة الثالثة عشرة .وقال نتنياهو في وقت سابق إنه سيبحث مع ، كل المدرجة على جدول أعمال زيارته إلى بما في ذلك الوضع في .وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه ترامب، عددا من الملفات، من بينها إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا وتركيا.وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يأمل في إقناع ترامب مجددا بضرورة توسيع المواجهة مع إيران.وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي طهران من تنفيذ أي هجمات مباشرة أو عبر وكلائها، مؤكدا أن سترد "بقوة ساحقة".وعن متطلبات إنهاء الحرب مع إيران، قال نتنياهو: "أعتقد أن ذلك سيتحقق عندما يُسقط هذا النظام أو يُضعف بما يكفي ليدرك أنه مضطر لإنهاء برنامجه وتغيير مساره".وأضاف: "هذا ما يسعى إليه الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي ترامب) بالفعل. وقد دعمته بالكامل، ولكن في كل الأحوال، عليهم إنهاء برنامجهم النووي. وسواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، يجب أن ينتهي هذا البرنامج".