هذا ما سيبحثه نتنياهو مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو وزرائه نيته برفض المطلب الأميركي للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا، وفق ما أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية
.
وقال نتنياهو في وقت سابق إنه سيبحث مع ترامب
، كل القضايا
المدرجة على جدول أعمال زيارته إلى واشنطن
بما في ذلك الوضع في إيران
.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه ترامب، عددا من الملفات، من بينها إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا وتركيا.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يأمل في إقناع ترامب مجددا بضرورة توسيع المواجهة مع إيران.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي طهران من تنفيذ أي هجمات مباشرة أو عبر وكلائها، مؤكدا أن إسرائيل
سترد "بقوة ساحقة".
وعن متطلبات إنهاء الحرب مع إيران، قال نتنياهو: "أعتقد أن ذلك سيتحقق عندما يُسقط هذا النظام أو يُضعف بما يكفي ليدرك أنه مضطر لإنهاء برنامجه النووي
وتغيير مساره".
وأضاف: "هذا ما يسعى إليه الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد
ترامب) بالفعل. وقد دعمته بالكامل، ولكن في كل الأحوال، عليهم إنهاء برنامجهم النووي. وسواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، يجب أن ينتهي هذا البرنامج".