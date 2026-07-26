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عربي-دولي

حرائق الغابات تجتاح فرنسا وإسبانيا.. وإجلاء الآلاف من منازلهم

Lebanon 24
26-07-2026 | 23:22
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حرائق الغابات تجتاح فرنسا وإسبانيا.. وإجلاء الآلاف من منازلهم
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تتواصل حرائق الغابات في فرنسا، حيث اقتربت أمس الأحد من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة، الواقعة في قلب مناطق كروم العنب. 
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وقامت السلطات بإجلاء نحو 220 ألف شخص في فرنسا، وأكثر من 75 ألفًا في إسبانيا من منازلهم، وأمرت نحو 30 ألفًا بالاحتماء في أماكنهم.

واجتاحت الحرائق شبه جزيرة كاب فيريه على ساحل المحيط الأطلسي، وهي وجهة سياحية شهيرة، وانتشرت عبر المناطق المحيطة بمدينة بوردو، حيث يسعى رجال الإطفاء جاهدين لمنع النيران من الوصول إلى عاصمة المنطقة.

وقال توما كازناف، رئيس بلدية بوردو،: "الحريق على بعد نحو 15 كيلومترًا من المداخل الرئيسية للمدينة".

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، لقناة (فرانس 2) التلفزيونية،: "لدينا حريق خارج عن السيطرة ويتجه نحو المدينة. الوضع العام خطير جدًا، ونحن في موقف لم نشهده من قبل".

وفي إسبانيا، زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المناطق المتضررة من الحرائق في أفيلا، وهي أحد ثلاثة أقاليم وسطى تأثرت بحرائق ضخمة، إلى جانب مدريد وطليطلة.

وقالت سارا أخيسين، وزيرة البيئة الإسبانية، إن النيران أتت على أكثر من 50 ألف هكتار من ريف أفيلا، مما يجعله أكبر حريق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر.

وقالت السلطات في إقليم كاستيون، شرق إسبانيا، إن حريقا منفصلا في الإقليم أتى على أكثر من 4300 هكتار.

وتُعد هذه الحرائق أحدث الكوارث المرتبطة بموسم الجفاف المطول والموجات الحارة المتعاقبة، التي يقول العلماء إنها اشتدت بسبب تغير المناخ.
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