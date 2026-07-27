تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قتيلان و4 جرحى بينهم طفل جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية

Lebanon 24
27-07-2026 | 02:55
A-
A+
قتيلان و4 جرحى بينهم طفل جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية
قتيلان و4 جرحى بينهم طفل جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في حادث مروع، قُتل شخصان وأُصيب 4 آخرون على الأقل بينهم طفل في إطلاق نار أمس الأحد في سياتل بشمال غرب الولايات المتحدة
Advertisement

وأفادت محطة "كومو" التلفزيونية المحلية بمقتل شخصين في الحادث الذي وقع بالقرب من برج سبايس نيدل الشهير، وهو برج مراقبة بُني خصيصا لمعرض "إكسبو" العالمي عام 1962.

وأشارت شرطة سياتل التي من المقرر أن تعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق، إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق النار.

وأكد مسؤولون في إدارة الإطفاء وفاة شخصين في إطلاق النار، وفق شبكتي "إن بي سي نيوز" و"سي إن إن".

وأعلنت رئيسة بلدية سياتل كاتي ويلسون عن إلقاء القبض على شخص مشتبه به في العملية، بعدما أفادت في وقت سابق بتوقيف اثنين للاشتباه بضلوعهم في إطلاق النار.

وقالت في بيان "أود أن أشكر عناصر شرطة سياتل الذين استجابوا للحادث وألقوا القبض على المشتبه بهما".

وقالت المتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي سوزان غريغ إن المركز عالج أربعة مصابين هم طفل وامرأة تبلغ 39 عاما ورجل يبلغ 23 عاما، وامرأة أخرى مجهولة العمر نُقلت إلى غرفة العمليات.

وأضافت "لم يكونوا متأكدين من وجود أكثر من مُطلق نار"، لافتة إلى أن الشرطة ستُقدّم المزيد من التفاصيل.

وذكر مراسل صحيفة "سياتل تايمز" أنه سمع أصواتا مكتومة أعقبها ما بدا وكأنه إطلاق نار كثيف، وذلك أثناء استضافة المدينة لمهرجان "مذاق سياتل" الذي يحتفي بالشركات المحلية والمأكولات.(أ.ف.ب)
 
مواضيع ذات صلة
وكالة مهر الإيرانية: قتيلان و4 جرحى جراء الغارات الأميركية على مقاطعة خمير
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأميركية: 3 قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة سياتل
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: قتيلان و5 إصابات في حادث إطلاق النار في منطقة سياتل سنتر بولاية واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: قتيل وجريح في حالة خطرة جراء إطلاق نار في منطقة كوخاف يائير
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز هاربورفيو الطبي

الولايات المتحدة

غرفة العمليات

إدارة الإطفاء

سياتل تايمز

سوزان غريغ

شمال غرب

سي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2026-07-27
Lebanon24
07:33 | 2026-07-27
Lebanon24
07:30 | 2026-07-27
Lebanon24
06:39 | 2026-07-27
Lebanon24
06:36 | 2026-07-27
Lebanon24
06:30 | 2026-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24