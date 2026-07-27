قتيلان و4 جرحى بينهم طفل جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية

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في حادث مروع، قُتل شخصان وأُصيب 4 آخرون على الأقل بينهم طفل في إطلاق نار أمس الأحد في بشمال غرب .وأفادت محطة "كومو" التلفزيونية المحلية بمقتل شخصين في الحادث الذي وقع بالقرب من برج سبايس نيدل الشهير، وهو برج مراقبة بُني خصيصا لمعرض "إكسبو" العالمي عام 1962.وأشارت شرطة سياتل التي من المقرر أن تعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق، إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق النار.وأكد مسؤولون في وفاة شخصين في إطلاق النار، وفق شبكتي "إن بي " و" إن".وأعلنت رئيسة بلدية سياتل كاتي ويلسون عن إلقاء القبض على شخص مشتبه به في العملية، بعدما أفادت في وقت سابق بتوقيف اثنين للاشتباه بضلوعهم في إطلاق النار.وقالت في بيان "أود أن أشكر عناصر شرطة سياتل الذين استجابوا للحادث وألقوا القبض على المشتبه بهما".وقالت المتحدثة باسم إن المركز عالج أربعة مصابين هم طفل وامرأة تبلغ 39 عاما ورجل يبلغ 23 عاما، وامرأة أخرى مجهولة العمر نُقلت إلى .وأضافت "لم يكونوا متأكدين من وجود أكثر من مُطلق نار"، لافتة إلى أن الشرطة ستُقدّم المزيد من التفاصيل.وذكر مراسل صحيفة " " أنه سمع أصواتا مكتومة أعقبها ما بدا وكأنه إطلاق نار كثيف، وذلك أثناء استضافة المدينة لمهرجان "مذاق سياتل" الذي يحتفي بالشركات المحلية والمأكولات.(أ.ف.ب)