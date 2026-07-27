بالفيديو... إنقاذ كلب ظّل شهراً تحت أنقاض مبنى دمّره زلزالا فنزويلا

¿Ustedes sabían que ayer se encontró un perrito con vida debajo de los escombros?



Se llama Bayli y estaba junto con su dueña, que lamentablemente falleció tras el doble terremoto.



Está delicado pero ya está en manos de su familia: una niña de 11 años y su padre, quienes son… pic.twitter.com/aOEpmZqaEw