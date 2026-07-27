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بالفيديو... إنقاذ كلب ظّل شهراً تحت أنقاض مبنى دمّره زلزالا فنزويلا

Lebanon 24
27-07-2026 | 05:42
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تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من إنقاذ كلب يُدعى بايلي، الذي كان إلى جانب مالكته التي لقيت مصرعها، بعد بقائه شهراً تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد في 24 حزيران الماضي.


ونُقِلَ بايلي بحالة صحيّة حرجة، لتقلي الرعاية الطبيّة، فيما قالت إحدى الناشطات على منصة "إكس"، إنّ الكلب أصبح تحت رعاية عائلة مالكته، المكونة من ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا ووالدها. (ارم نيوز)
 
 
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