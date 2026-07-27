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عربي-دولي

أثناء مداخلة السفير الفرنسي الوفد الأميركي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-07-2026 | 23:15
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أثناء مداخلة السفير الفرنسي الوفد الأميركي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن.. ما السبب؟
أثناء مداخلة السفير الفرنسي الوفد الأميركي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن.. ما السبب؟ photos 0
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تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في سياق تصويت موضوعه حقوق الإنسان، انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته.
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وقال مساعد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة دان نيغريا "يتظاهر أحد أعضاء هذا المجلس بغضب أخلاقي ويتصرف كأنه يلقي محاضرات على الجميع في أي موضوع، سواء تعلق الأمر بالنزاع الذي ما زلنا نناقشه اليوم (أوكرانيا)، أو بقضايا لا تتّصل بالسلام والأمن، كحقوق الإنسان. لهذا السبب انسحبنا أثناء مداخلة فرنسا".

وندّد نيغريا بموقف باريس "المنافق"، مشيرا إلى أن بلاده كانت "متسامحة" مع ذلك بالنظر إلى الاحترام القائم بين الأعضاء الدائمين في المجلس. وتعد خطوة الانسحاب من اجتماع لمجلس الأمن نادرة جدا.

وكانت الولايات المتحدة صوتت يوم الجمعة الماضي من بين عشر دول في الجمعية العامة ضد تجديد ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى جانب كوريا الشمالية وروسيا ونيكاراغوا ومالي.

وتعليقا على ذلك، كتبت البعثة الفرنسية لدى المنظمة الأممية على منصة إكس بالإنكليزية "كانت الولايات المتحدة ذات يوم نموذجا يُحتذى به في مجال حقوق الإنسان. لم يعد الأمر كذلك. اليوم، تجد نفسها إلى جانب كوريا الشمالية ونيكاراغوا ومالي وروسيا معزولة، ولم يعد العالم يُصغي إليها".

وقال نيغريا "لقد وقفنا بجانب هذه الدولة العضو في كل نزاع هدّد حرياتها. واليوم أودّ أن أذكّرها بأن الولايات المتحدة لا تزال النموذج العالمي للحرية".

وتابع "بناء على ذلك، لن نمنحها امتياز الإصغاء إلى خطاباتها المسيّسة ما دامت لم تتخلّ عن خطابها المتعالي والذي ينم عن انعدام للاحترام، وما دامت لا تتصرف بطريقة تليق بمسؤولياتها".

وردّ السفير الفرنسي جيروم بونافون بالقول "نحتفل هذا العام بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، والجميع يعرف الدور الذي اضطلعت به فرنسا في ذلك".

وأكد كذلك أن فرنسا تعمل في الأمم المتحدة، سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة "من أجل صون هذه المؤسسة واستقلاليتها وقدرتها على العمل خدمة لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والسلام".
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