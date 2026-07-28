روسيا تنقل حرب المسيّرات إلى أفريقيا.. "شاهد-136" تظهر لأول مرة في هذه الدولة

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وكشفت تحقيقات مشتركة أجرتها مجلة "جون أفريك" وموقع "بيلينغكات"، استنادًا إلى مقاطع مصورة وتحليل بصري للأدلة الميدانية، عن تنفيذ هجومين على الأقل باستخدام هذا النوع من المسيّرات خلال شهر 2026، أحدهما في منطقة إينافاراك شمال كيدال، والآخر في قرية تالهانداك القريبة من الحدود الجزائرية.



وقع الهجوم الأول في 12 تموز، حيث استهدفت المسيّرة منشأة تجارية في قرية إينافاراك، مخلفة أضرارًا كبيرة في المباني وبراميل الوقود، فيما أظهرت الصور بقايا محرك يُعتقد أنه من طراز "MD-550"، وهو مشتق من المحرك المستخدم في طائرات "شاهد-136" ونسختها الروسية "جيران-2". ذكر موقع "إرم نيوز" أن النزاع في شمال مالي شهد تطورًا عسكريًا لافتًا مع رصد أول استخدام للطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز "شاهد-136"، أو النسخة الروسية "جيران-2"، في عمليات نفذتها القوات المسلحة المالية بدعم من "فيلق " الروسي، في خطوة تمنح باماكو قدرة جديدة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد الجماعات المسلحة.وكشفت تحقيقات مشتركة أجرتها مجلة "جون أفريك" وموقع "بيلينغكات"، استنادًا إلى مقاطع مصورة وتحليل بصري للأدلة الميدانية، عن تنفيذ هجومين على الأقل باستخدام هذا النوع من المسيّرات خلال شهر 2026، أحدهما في منطقة إينافاراك شمال كيدال، والآخر في قرية تالهانداك القريبة من الحدود الجزائرية.وقع الهجوم الأول في 12 تموز، حيث استهدفت المسيّرة منشأة تجارية في قرية إينافاراك، مخلفة أضرارًا كبيرة في المباني وبراميل الوقود، فيما أظهرت الصور بقايا محرك يُعتقد أنه من طراز "MD-550"، وهو مشتق من المحرك المستخدم في طائرات "شاهد-136" ونسختها الروسية "جيران-2".

أما الهجوم الثاني، فوقع في 17 تموز بمدينة تالهانداك، عندما استهدفت طائرة مسيّرة شاحنة تحمل براميل يُعتقد أنها تحتوي على زيت طهي، ما أدى إلى مقتل مدني واحد على الأقل وتدمير المركبة بالكامل.



وأكد تحليل "بيلينغكات" لمقاطع الفيديو ومطابقة الموقع الجغرافي أن الضربة نُفذت بواسطة طائرة انتحارية من الفئة نفسها، وليس نتيجة إسقاطها كما ادعت حسابات موالية لمجموعة فاغنر.

ويرجح خبراء أن الطائرات المستخدمة تنتمي إلى عائلة "شاهد-136"، التي طورتها شركة الصناعات الجوية الإيرانية "هيسا" منذ عام 2021، قبل أن تبدأ إنتاج نسختها المحلية "جيران-2" داخل منطقة ألابوغا الصناعية في تتارستان، بموجب اتفاق لنقل التكنولوجيا مع .

وتتميز هذه المسيّرات بقدرتها على التحليق لمسافات تصل إلى نحو ألفي كيلومتر، وحمل رأس حربي يتراوح وزنه بين 40 و90 كيلوغرامًا، ما يجعلها وسيلة منخفضة التكلفة لتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد أهداف ثابتة، وقد استخدمتها روسيا بكثافة خلال الحرب في .

ويمنح إدخال هذه المسيّرات الجيش المالي وحلفاءه قدرة هجومية لم تكن متاحة سابقًا، إذ يمكن إطلاقها من منصات بسيطة دون الحاجة إلى مدارج جوية، مع إمكانية تنفيذ ضربات عميقة داخل مناطق انتشار الجماعات المسلحة.



ورغم أن "شاهد-136" أقل دقة من المسيّرات المسلحة مثل "بيرقدار TB2" أو "أكينجي" ، فإن انخفاض تكلفتها وسهولة تشغيلها يسمحان باستخدامها بأعداد أكبر، خاصة ضد مواقع ثابتة مثل المعسكرات ومستودعات الأسلحة ومراكز التجمع.



ويؤكد خبراء أن هذه المسيّرات لن تغير موازين القوى بشكل جذري، لكنها ستضيف بُعدًا جديدًا للحرب في مالي عبر توفير قدرة هجومية بعيدة المدى ومنخفضة التكلفة، بما يزيد الضغط على الجماعات المسلحة ويعزز خيارات القوات المالية في العمليات العسكرية شمال البلاد.