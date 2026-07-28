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عربي-دولي

مقتل ضابط شرطة إيراني في اشتباك مسلح مع مطلوبين بخوزستان

Lebanon 24
28-07-2026 | 09:18
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مقتل ضابط شرطة إيراني في اشتباك مسلح مع مطلوبين بخوزستان
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أعلنت الشرطة الإيرانية مقتل أحد ضباطها، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباك مسلح مع مطلوبين في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، عقب تلقي بلاغ عن إطلاق نار غير قانوني على أحد الطرق في مدينة آبادان.

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وأوضح قائد شرطة آبادان، العقيد رمضان غوروئي، أن قوة أمنية توجّهت فورًا إلى موقع الحادث، وتمكنت خلال الطريق من رصد سيارة المشتبه بهم، إلا أن المتهم الرئيسي ومرافقه بادرا إلى إطلاق النار على عناصر الشرطة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح.

وأسفر الاشتباك عن إصابة الملازم محمد جواد عفري بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بإصابته.

وأشار غوروئي إلى مقتل أحد المتورطين خلال تبادل إطلاق النار، فيما أوقفت القوى الأمنية المتهم الرئيسي، وضبطت بحوزته مسدسًا وبندقية من طراز "كلاشنيكوف".

وأكدت الشرطة إحالة الموقوف إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية، من دون الكشف عن هوية المتهمين أو دوافع إطلاق النار.

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