تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن السيطرة على كراسني كوت وتؤكد تقدمها في دونيتسك

Lebanon 24
28-07-2026 | 09:22
A-
A+
روسيا تعلن السيطرة على كراسني كوت وتؤكد تقدمها في دونيتسك
روسيا تعلن السيطرة على كراسني كوت وتؤكد تقدمها في دونيتسك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "المركز" فرضت سيطرتها الكاملة على بلدة كراسني كوت في مقاطعة دونيتسك، مؤكدة تحقيق تقدم ميداني على مختلف محاور القتال ضمن ما تصفه بـ"العملية العسكرية الخاصة".

Advertisement

وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 360 جندياً، إضافة إلى مركبة قتالية مدرعة وسيارة ومحطة حرب إلكترونية، خلال المعارك قرب بلدات في دونيتسك ومنطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 17 قنبلة جوية موجهة، و3 صواريخ أطلقتها راجمات "هيمارس" الأميركية، إلى جانب 842 طائرة مسيّرة.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "الغرب" تقدمت في مواقعها وأوقعت أكثر من 220 قتيلاً وجريحاً في صفوف القوات الأوكرانية، فيما واصلت قوات مجموعة "الشرق" التقدم داخل الدفاعات الأوكرانية، متسببة بخسائر تجاوزت 365 عسكرياً.

كما أوضحت أن خسائر القوات الأوكرانية في نطاق عمليات مجموعة "دنيبر" الروسية بلغت نحو 65 عسكرياً.

مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن السيطرة على 3 بلدات في دونيتسك وزابوريجيا
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب كوت ديفوار يتقدّم بثنائية على كوراساو
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نهاية الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار 1-0 على كوراساو في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ذات أهمية كُبرى.. روسيا تؤكد السيطرة على معقل استراتيجي في دونباس
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

أنظمة الدفاع الجوي

وزارة الدفاع

الأوكرانية

الروس

بيترو

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-07-28
Lebanon24
14:21 | 2026-07-28
Lebanon24
14:16 | 2026-07-28
Lebanon24
13:59 | 2026-07-28
Lebanon24
13:56 | 2026-07-28
Lebanon24
13:34 | 2026-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24