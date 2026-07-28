روسيا تعلن السيطرة على كراسني كوت وتؤكد تقدمها في دونيتسك

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "المركز" فرضت سيطرتها الكاملة على بلدة كراسني كوت في مقاطعة دونيتسك، مؤكدة تحقيق تقدم ميداني على مختلف محاور القتال ضمن ما تصفه بـ"العملية العسكرية الخاصة".

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وقالت الوزارة إن القوات خسرت نحو 360 جندياً، إضافة إلى مركبة قتالية مدرعة وسيارة ومحطة حرب إلكترونية، خلال المعارك قرب بلدات في دونيتسك ومنطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت أن الروسية أسقطت 17 قنبلة جوية موجهة، و3 صواريخ أطلقتها راجمات "هيمارس" الأميركية، إلى جانب 842 طائرة مسيّرة.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "الغرب" تقدمت في مواقعها وأوقعت أكثر من 220 قتيلاً وجريحاً في صفوف القوات الأوكرانية، فيما واصلت قوات مجموعة "الشرق" التقدم داخل الدفاعات الأوكرانية، متسببة بخسائر تجاوزت 365 عسكرياً.

كما أوضحت أن خسائر القوات الأوكرانية في نطاق عمليات مجموعة "دنيبر" الروسية بلغت نحو 65 عسكرياً.