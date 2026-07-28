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عربي-دولي

بعد اقتحامه.. السلطات الليبية تستعيد السيطرة على مجمع مليتة النفطي

Lebanon 24
28-07-2026 | 09:26
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بعد اقتحامه.. السلطات الليبية تستعيد السيطرة على مجمع مليتة النفطي
بعد اقتحامه.. السلطات الليبية تستعيد السيطرة على مجمع مليتة النفطي photos 0
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الثلاثاء، تأمين مجمع مليتة الصناعي للنفط والغاز، واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، بعد تكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين الموقع وإعادة فتح خطوط الإمداد.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية العاملين، واستعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، تمهيدًا لإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا وتحقيق الاستقرار في الشبكة العامة.

وفي هذا الإطار، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة توجيهات بالتحرك الفوري لبسط السيطرة الكاملة على المجمع وتأمينه، وإعادة تشغيل خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء.

بدورها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء استئناف العمل في مجمع مليتة وعودة إمدادات الغاز إلى محطات التوليد، مشيرة إلى أن الأوضاع التشغيلية تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، داعية إلى تحييد المنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو أعمال من شأنها تعطيل الخدمات الأساسية.

وجاءت هذه التطورات بعدما اقتحمت مجموعة من المحتجين، الإثنين، مجمع مليتة الواقع على بعد نحو 90 كيلومترًا غرب طرابلس، وأغلقت خطوط الغاز المستخدمة لتشغيل محطات الكهرباء، ما أثار مخاوف من انقطاع واسع للتيار الكهربائي وانهيار الشبكة الكهربائية.

وتشهد مدن عدة في غرب ليبيا، بينها طرابلس والزاوية ومصراتة، احتجاجات متواصلة منذ أيام بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، إذ يطالب المحتجون بتحسين الخدمة وإنهاء أزمة التقنين، إلى جانب الدعوة لاستقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.


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