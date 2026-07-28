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خاص

"عاصفة" داخل الليكود واتهامات بالتزوير بعد تمرير خطة نتنياهو

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-07-2026 | 09:00
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عاصفة داخل الليكود واتهامات بالتزوير بعد تمرير خطة نتنياهو
عاصفة داخل الليكود واتهامات بالتزوير بعد تمرير خطة نتنياهو photos 0
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أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا أشارت فيه إلى ان "حزب الليكود وافق على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعيين مرشحين للانتخابات"،  لافتة إلى ان أعضاء في الحزب يزعمون حدوث تزوير في التصويت.
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وقالت الصحيفة: "صوّت أكثر من 3,300 عضو في اللجنة المركزية لليكود، مانحين نتنياهو 8 مقاعد محجوزة في قائمة الحزب حتى المرتبة 29، بينما أُقرّ إصلاح منفصل يتعلق بتمثيل الدوائر الانتخابية بفارق 6 أصوات فقط، ما أثار مطالب بإعادة التصويت."
 
فبعد سلسلة طويلة من الخلافات والعقبات والتأجيلات، صوّت أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، أمس الاثنين، على مقترحات قدّمها نتنياهو، ورئيس اللجنة المركزية حاييم كاتس، بشأن الانتخابات التمهيدية للحزب وتشكيلة قائمته المقبلة للكنيست.
 
وأضافت الصحيفة: "حظي مقترح نتنياهو بمنحه 8 مقاعد محجوزة في القائمة بموافقة أغلبية كبيرة. أما مقترح كاتس، الذي حظي بدعم نتنياهو ويغيّر آلية اختيار ممثلي الدوائر الانتخابية، فقد أُقرّ بفارق 6 أصوات فقط، ما أدى فورًا إلى اتهامات بوجود مخالفات."
 
وتابعت: "في حين مرّ مقترح نتنياهو بسهولة، حصل مقترح كاتس على أغلبية ضئيلة للغاية. ويتيح هذا المقترح لأعضاء الكنيست والوزراء الحاليين التنافس على مقاعد الدوائر الانتخابية، مع الحدّ فعليًا من قدرة المرشحين الجدد على دخول القائمة عبر هذه المقاعد."
 
وكتبت الصحيفة: "في فرع القدس، آخر موقع جرى فيه فرز الأصوات، اندلعت مشادات حادة وظهرت مزاعم بحدوث تزوير. وقال أعضاء في الحزب إن مغلفات اقتراع استُبعدت بدعوى الاشتباه في صحتها قد تغيّر النتيجة، كما اتهم أعضاء وناشطون في اللجنة المركزية جهات داخل الحزب بالتلاعب بالنتائج، وطالبوا بإعادة التصويت."
 
وقال حزب الليكود بعد انتهاء التصويت إن أكثر من 3,400 عضو في اللجنة المركزية أقرّوا مقترحات نتنياهو وكاتس في كل بنودها.
 
ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تؤثر هذه المقترحات في تشكيل قائمة الحزب للكنيست المقبل.
 
ووفقًا لـ "يديعوت أحرونوت"، وعد نتنياهو كاتس بأحد المقاعد المحجوزة. ويعتقد بعض أعضاء الحزب أن المقعد قد يُمنح بدلًا من ذلك لعضوة الكنيست إيتي عطية، المقربة من كاتس، فيما يرى آخرون أنها قد تحصل على مقعد إضافي إلى جانبه.
 
وأشارت إلى ان هذه التعيينات أثارت حالة من التململ داخل الليكود، رغم أن معظم أعضاء الكنيست والوزراء لم يعارضوها علنًا، وكان من أبرز المعترضين عضو الكنيست ديفيد بيتان، الذي اتهم كاتس بـ"بناء تكتل داخل التكتل".
 
وكانت شخصيات بارزة في الليكود قد اشتبهت مؤخرًا في أن نتنياهو لا يزال يسعى إلى تجنب إجراء الانتخابات التمهيدية ويتعمد تأخيرها. وقد طرح في عدة مناسبات احتمال أن يحول الوضع الأمني دون إجراء التصويت.
المصدر: خاص
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