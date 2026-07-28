العالم يشتعل.. جرس الإنذار يدوي من كل اتجاه

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وقال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل لـ" عربية" إن الحرائق غير المسبوقة في وإسبانيا جاءت بعد موجات حر قاسية جففت الأراضي والغطاء النباتي، محذراً من تفاقم الأزمة مع توقع ارتفاع الحرارة مجدداً.وأشار إلى أن تكلفة الكوارث المناخية بلغت مستوى " " في دول عدة، بينما تقترب الحرارة في شمال إفريقيا من 49 درجة مئوية، ما يهدد السكان ويضغط على المستشفيات وشبكات الكهرباء.وتواجه فرنسا وإسبانيا واحدة من أعنف موجات الحرائق في تاريخهما الحديث، بعدما أُجبر أكثر من 325 ألف شخص على مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية. واقتربت النيران من ، بينما تواصل فرق الإطفاء عملياتها في غرب ومناطق أخرى.وأوضح خبراء أن الحرارة لا تشعل الحرائق مباشرة، لكنها تجفف النباتات والتربة وتوفر ظروفاً تساعد النيران على الانتشار بسرعة، خصوصاً مع الرياح القوية.وتمتد الأزمة إلى وتونس، بالتزامن مع قبة حرارية فوق جنوب غربي وشمال إفريقيا تحبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض وترفع خطر اندلاع مزيد من الحرائق.