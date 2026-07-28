تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غموض يلفّ اجتماع واشنطن.. ماذا يخفي صمت ترامب بعد لقاء نتنياهو؟

Lebanon 24
28-07-2026 | 23:20
A-
A+
غموض يلفّ اجتماع واشنطن.. ماذا يخفي صمت ترامب بعد لقاء نتنياهو؟
غموض يلفّ اجتماع واشنطن.. ماذا يخفي صمت ترامب بعد لقاء نتنياهو؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "سكاي نيوز عربية":
في أجواء مشحونة بالترقب، خرج لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن محاطا بغموض لافت، إذ اقتصرت التصريحات على الجانب الإسرائيلي فقط، فيما التزم البيت الأبيض الصمت باستثناء وصف عابر للقاء بأنه "إيجابي".
Advertisement

هذا التكتم فتح الباب أمام تحليلات متباينة حول مآلات المرحلة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بمصير مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، في وقت تتقاطع فيه حسابات القوى الإقليمية والدولية على وقع أزمة تعصف بالنظام في طهران.
 
فماذا تقول القراءات المتقاطعة والمتباينة لما جرى؟

سردية واحدة وغموض أميركي متعمد
استهل الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، حديثه بلهجة حادة، مؤكداً أن تصريحات نتنياهو "لا تضيف شيئاً ذا قيمة"، وأن ما جرى هو "تعتيم" على اللقاء، إذ لم يخرج أي مسؤول أميركي بتصريح موازٍ لما قاله نتنياهو، وبالتالي فنحن أمام "سردية وحيدة إسرائيلية" بشأن لقاء وصفه بـ"المبهم والغامض".

ورأى أن كلمة "إيجابي" التي استخدمت لوصف اللقاء هي "كلمة محايدة دبلوماسية لا تنطوي على أي إشارات"، وأن حديث نتنياهو عن "توافق حول الأهداف" بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لم يوضح "كيف وبأي وسيلة وإلى أي مدى"، وهو ما يعني في رأيه وجود تباين في المقاربات، خصوصاً حيال ملف منشأة "جبل الفأس".

من جهته، رأى الكاتب والباحث السياسي عايد المناع أن اللقاء جاء بناءً على "طلب وإصرار نتنياهو"، وأن التعتيم الأميركي كان "متعمداً" لإبقاء الموقف غامضاً، مشيراً إلى أن ترامب تعرض لهجمات عاصفة من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء بسبب اتباعه لنتنياهو، حتى بات يقال في الخارج إن "الحرب هي حرب نتنياهو".

ومع ذلك، لفت المناع إلى أن ترامب بدأ يستعيد موقعه كـ"القائد" صاحب القرار الفعلي، محذراً في الوقت ذاته من عدم الاستهانة بتأثير نتنياهو، وخلص إلى أن "كل ما يُقال علناً ليس بالضرورة ما يُتفق عليه خلف الأبواب".

اختراق استخباراتي وانقسام داخلي يهددان "السلطة" في طهران
من جهته، شدد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمجد طه على أن التبادل الاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يحتاج إلى لقاءات علنية بين نتنياهو وترامب، مؤكداً أن الموساد يعمل مباشرة مع الـ"سي آي إيه" و"إف بي آي"، وأن الهدف الحقيقي من اللقاء كان تحديد توقيت "الشوط الثاني من المعركة" مع إيران.

وأشار إلى أن الطائرات الأميركية التي استهدفت طهران انطلقت بالاعتماد على معلومات ومسيّرات زرعها الموساد داخل الأراضي الإيرانية منذ أشهر، معتبراً أن اعتقال إيران لأكثر من 20 ألف شخص بتهمة العمالة للموساد بعد حرب الأيام الاثني عشر يكشف حجم الاختراق الاستخباراتي العميق، وغياب الثقة بين قيادات النظام، مستشهداً بغياب المرشد الإيراني عن طهران يوم استهدافه وتوجهه إلى تبريز.

من جانبه، أكد بشير عبد الفتاح أن إسرائيل لم تكن بعيدة عن العمليات العسكرية الجارية، موضحاً أنها وإن لم تشارك بصورة مباشرة، فإنها أسهمت فيها بصورة غير مباشرة، مستشهداً بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن المقاتلات الأميركية التي نفذت الضربات على إيران انطلقت من مطارات إسرائيلية.

وأضاف أن الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي داخل إيران شكل أحد عناصر الإسناد للعمليات العسكرية، محذراً من أن ما أشار إليه أمجد طه بشأن احتمال وجود خلايا أوكرانية في العراق قد يفتح الباب أمام انخراط أطراف دولية جديدة، الأمر الذي قد يدفع روسيا إلى توسيع مستوى دعمها لإيران، بما ينذر بتحول المواجهة إلى صراع إقليمي ودولي أكثر تعقيداً.

كما حذر من أن "إيران الضعيفة المهزومة بلا رأس قوي أخطر من إيران القوية المتماسكة"، معتبراً أن ما تشهده طهران يمثل نموذجاً للفشل في إدارة الأزمات نتيجة تقديرات وقرارات استراتيجية خاطئة أهدرت مقدراتها الاقتصادية والعسكرية والتقنية.

ومن جانبه، رأى الكاتب والباحث السياسي عايد المناع أن غياب تصريح ترامب قد يرتبط بوجود «عامل مخفي»، مرجحاً أن يتولى الجيش الإيراني زمام السلطة إذا انهار النظام، بما قد يفضي إلى صراع مع الحرس الثوري، كما استبعد أن يكون لأوكرانيا دور حاسم في المواجهة، معتبراً أنها منشغلة بأزماتها الداخلية، فيما لا تزال روسيا قوة كبرى تمتلك إمكانات أوسع.

طهران: نستعد لمرحلة جديدة لكننا لا نثق بنوايا واشنطن
في المقابل، قدّم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية مصدق بور قراءة مغايرة تماماً، مرجعاً إرجاء ترامب التصريح إلى سببين: مفاوضات جارية مع سلطنة عُمان يجد فيها "بصيص أمل" بأن تلقى استجابة إيرانية، وحالة تشتت وتضارب رؤى داخل إدارته بين مستشارين من جهة، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي من جهة أخرى، ما يدفعه إلى "المراوحة بين الاثنين". ورأى بور أن نتنياهو لم ينجح في تحقيق ما سعى إليه خلال اللقاء.

وفيما يتعلق بالملف النووي، جدّد بور نفي سعي إيران لتصنيع سلاح نووي، مؤكداً استعدادها لتقديم "أي ضمانات" يطلبها الغرب، ومشيراً إلى تجربة اتفاق 2015 حين أوقفت طهران التخصيب عند 3.67% وأخرجت موادها المخصبة إلى روسيا.

واعتبر أن إسرائيل تحاول الالتفاف على هذه الحقائق بالتركيز على ملف "الجبل"، مشدداً على أن إيران "لا تحتاج" لتصنيع القنبلة إذ إنها قادرة، إن تغيرت عقيدتها العسكرية أو الفتوى الحاكمة، على "شرائها أو الحصول عليها من أصدقائها بكل سهولة".

وختم بالتأكيد أن مضيق هرمز يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لإيران وعُمان دون وجود مياه دولية وسطه، قائلاً إن "إيران بخير"، وإن ترامب عجز طيلة أربعين عاماً عن إسقاط النظام رغم تهديداته المتكررة. (سكاي نيوز عربية)

مواضيع ذات صلة
غموض بشأن الاجتماع.. الدوحة تستقبل وفدي واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كنوز تحت البحر.. ماذا يخفي الساحل اللبناني؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"استراحة لا نهاية".. ماذا يخفي تفاهم واشنطن وطهران؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات وخسائر لم يُعلن عنها.. ماذا أخفى البنتاغون؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:11:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:20 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:37 | 2026-07-29
Lebanon24
06:30 | 2026-07-29
Lebanon24
06:17 | 2026-07-29
Lebanon24
06:00 | 2026-07-29
Lebanon24
05:46 | 2026-07-29
Lebanon24
05:30 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24