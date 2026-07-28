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عربي-دولي

الحشد الشعبي يعلّق على استهداف مقراته

Lebanon 24
28-07-2026 | 23:26
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الحشد الشعبي يعلّق على استهداف مقراته
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أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى اليوم الأربعاء، مقتل 8 عناصر وإصابة 4 في استهداف مواقع الحشد بالمحافظة شمال العراق.
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وقال الحشد الشعبي في العراق في بيان إن "عددا من مقراتنا في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لعدة هجمات"، مشيرا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من مقرات الهيئة".

واعتبر الحشد الشعبي في بيان أن "الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية".

وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ ضربات جوية مشتركة مع القوات السعودية ضد مواقع في شرق العراق، رداً على هجمات بمسيّرات استهدفت القوات الأميركية ومنشآت الطاقة في السعودية.

وقالت "سنتكوم" إن الضربات نُفذت في 28 تموز وطالت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تستخدمها جماعات موالية لإيران، مشيرة إلى مشاركة طائرات مقاتلة أميركية وسعودية في العملية.

وأضافت أن الضربات جاءت بعد أكثر من 30 هجوماً بمسيّرات خلال 72 ساعة، اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلفها، مؤكدة أن الهجمات على القوات الأميركية لم تحقق أهدافها. كما حذرت من رد عسكري إضافي إذا استمرت الاعتداءات.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت تدمير مسيّرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، متهمة جماعات تابعة لإيران بإطلاقها من الأراضي العراقية. وأكدت الرياض احتفاظها بحق الرد، مطالبة بغداد بمنع استخدام أراضيها منطلقاً للهجمات.
 
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