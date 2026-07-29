تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين تصدر الصواريخ لايران.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
29-07-2026 | 01:40
A-
A+
الصين تصدر الصواريخ لايران.. تقرير يكشف التفاصيل
الصين تصدر الصواريخ لايران.. تقرير يكشف التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إنه من المتوقع أن تتسلم إيران في ⁠غضون أسابيع الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة.
Advertisement
وبحسب "رويترز" فإن الصفقة التي تقدر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها طهران لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كشفت عن ثغرات في قدرة إيران على حماية المواقع العسكرية والبنى التحتية الاستراتيجية.
ووقالت المصادر إن العقد يشمل شراء ما بين 300 و400 نظام دفاع جوي محمول، بما في ذلك صواريخ كيو.دبليو-12 وإف.إن-16 الصينية الصنع.

وقد تم توقيع الصفقة مع شركة "تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت"، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، والتي قالت المصادر إنها كانت تعمل وسيطا بين ‌الجانب الإيراني والمورد الصيني.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق.
وقالت وزارة الخارجية الصينية "التقارير ذات الصلة ‌لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وقد ‌لعبت الصين دورا ثابتا في تعزيز السلام وإنهاء الصراع".

ولم ترد مجموعة تشونغ تشينغ باوشانغ، التي مقرها بكين، وهي الشركة الأم لشركة تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت، بعد على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق يوم الثلاثاء.

وحذرت المصادر من أنه على الرغم من توقيع الاتفاقية، فإن جداول التسليم والكميات وتفاصيل التنفيذ الأخرى قد تتغير.

وأشارت المصادر إلى أنه بموجب خطة اتفق عليها الطرفان، ستتم ⁠عمليات التسليم في البداية جوا من أورومتشي في غرب الصين، ‌ثم تمر عبر باكستان إلى إيران، لكن المصادر لم توضح ما إذا كانت عمليات النقل ستتم جوا أم برا.

ويسلط هذا الشراء الضوء على استمرار اعتماد إيران على مزيج من إنتاج الأسلحة المحلي والموردين الأجانب، على الرغم من سنوات من العقوبات والقيود المفروضة على الواردات المتعلقة بالدفاع.

وكانت رويترز قد أفادت سابقا بأن إيران على وشك إبرام اتفاق منفصل مع الصين للحصول على صواريخ كروز مضادة للسفن، وفقا لأشخاص مطلعين على تلك المفاوضات. ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كان الاتفاق قد تم إبرامه أم لا.
مواضيع ذات صلة
تكتيك روسي جديد في أوكرانيا.. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف أوقف ترامب عملية عسكرية للسيطرة على اليورانيوم الإيراني؟ تقرير اميركي يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحصن إيران مخزونها النووي؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتجرأ الصين على دخول الحرب إلى جانب إيران؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

إيران على

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الكشف عن

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:20 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:37 | 2026-07-29
Lebanon24
06:30 | 2026-07-29
Lebanon24
06:17 | 2026-07-29
Lebanon24
06:00 | 2026-07-29
Lebanon24
05:46 | 2026-07-29
Lebanon24
05:30 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24