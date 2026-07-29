الصين تصدر الصواريخ لايران.. تقرير يكشف التفاصيل



Advertisement وبحسب " " فإن الصفقة التي تقدر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كشفت عن ثغرات في قدرة حماية المواقع العسكرية والبنى التحتية الاستراتيجية.

ووقالت المصادر إن العقد يشمل شراء ما بين 300 و400 نظام دفاع جوي محمول، بما في ذلك صواريخ كيو.دبليو-12 وإف.إن-16 الصنع.



وقد تم توقيع الصفقة مع شركة "تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت"، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، والتي قالت المصادر إنها كانت تعمل وسيطا بين ‌الجانب والمورد الصيني.



وتحدثت المصادر شريطة عدم هويتها نظرا لحساسية الموضوع.



ولم ترد بعد على طلب للتعليق. قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إنه من المتوقع أن تتسلم في ⁠غضون أسابيع الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع .وبحسب " " فإن الصفقة التي تقدر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كشفت عن ثغرات في قدرة حماية المواقع العسكرية والبنى التحتية الاستراتيجية.ووقالت المصادر إن العقد يشمل شراء ما بين 300 و400 نظام دفاع جوي محمول، بما في ذلك صواريخ كيو.دبليو-12 وإف.إن-16 الصنع.وقد تم توقيع الصفقة مع شركة "تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت"، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، والتي قالت المصادر إنها كانت تعمل وسيطا بين ‌الجانب والمورد الصيني.وتحدثت المصادر شريطة عدم هويتها نظرا لحساسية الموضوع.ولم ترد بعد على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية "التقارير ذات الصلة ‌لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وقد ‌لعبت دورا ثابتا في تعزيز السلام وإنهاء الصراع".



ولم ترد مجموعة تشونغ تشينغ باوشانغ، التي مقرها بكين، وهي الشركة الأم لشركة تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت، بعد على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق يوم الثلاثاء.



وحذرت المصادر من أنه على الرغم من توقيع الاتفاقية، فإن جداول التسليم والكميات وتفاصيل التنفيذ الأخرى قد تتغير.



وأشارت المصادر إلى أنه بموجب خطة اتفق عليها الطرفان، ستتم ⁠عمليات التسليم في البداية جوا من أورومتشي في غرب الصين، ‌ثم تمر عبر باكستان إلى إيران، لكن المصادر لم توضح ما إذا كانت عمليات النقل ستتم جوا أم برا.



ويسلط هذا الشراء الضوء على استمرار اعتماد إيران على مزيج من إنتاج الأسلحة المحلي والموردين الأجانب، على الرغم من سنوات من والقيود المفروضة على الواردات المتعلقة بالدفاع.



وكانت رويترز قد أفادت سابقا بأن إيران على وشك إبرام اتفاق منفصل مع الصين للحصول على صواريخ كروز مضادة للسفن، وفقا لأشخاص مطلعين على تلك المفاوضات. ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كان الاتفاق قد تم إبرامه أم لا.