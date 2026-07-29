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عربي-دولي

85% من السوق بيد الصين.. واشنطن تحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر

Lebanon 24
29-07-2026 | 03:32
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85% من السوق بيد الصين.. واشنطن تحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر
85% من السوق بيد الصين.. واشنطن تحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر photos 0
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أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية حظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنّعة في الخارج، في خطوة تستهدف بصورة أساسية الشركات الصينية وسط تصاعد المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.
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ويشمل القرار الروبوتات البشرية الجديدة، والروبوتات رباعية الأرجل المعروفة باسم "الكلاب الروبوتية"، إضافة إلى محولات الطاقة الأجنبية.

وبررت اللجنة قرارها بأن هذه التقنيات قد تشكل ثغرات في سلاسل التوريد ومخاطر تتعلق بالأمن السيبراني والقومي. وقال رئيسها بريندان كار إن الهدف هو "تأمين سلاسل التوريد الحيوية لأميركا".

وتأتي الخطوة بعد قيود أميركية مماثلة على الطائرات المسيّرة الصينية، بالتزامن مع دراسة فرض ضوابط على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر.

وتستحوذ الصين على نحو 85% من سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر عالمياً، وفق تقديرات "باركليز"، بينما يتوقع محللو "مورغان ستانلي" وصول حجم السوق الصينية إلى 15 مليار دولار بحلول 2030.

ومن أصل نحو 15 ألف روبوت بشري شُحنت عالمياً خلال 2025، صدّرت شركتا "Unitree" و"AGIBOT" الصينيتان أكثر من 5 آلاف وحدة لكل منهما، مقابل بضع مئات أو أقل لشركات أميركية مثل "تسلا" و"Figure AI"، بحسب شركة "Omdia".

ويرى محللون أن الحظر سيحرم الشركات الصينية من سوق مستقبلية مهمة ويحمي المطورين الأميركيين من المنافسة السعرية، لكنه لن يبطئ تقدم الصين بصورة كبيرة بسبب قاعدة التصنيع المحلية وأسواق التصدير الأخرى، خصوصاً أوروبا.

وقد يؤثر القرار أيضاً على التعاون بين الشركات الأميركية والصينية، بعدما كشفت "إنفيديا" في حزيران عن تصميم لروبوت بشري يعتمد على هيكل من إنتاج "Unitree"، التي أدرجها البنتاغون لاحقاً ضمن قائمة شركات قال إن لها صلات بالجيش الصيني، وهو ما رفضته بكين.
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