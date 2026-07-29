"المونديال ليس سلعة".. رئيس الوزراء البريطاني يهاجم إنفانتينو

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وبحسب Goal.com، أثارت تقارير تحدثت عن نية إنفانتينو بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص غضباً واسعاً داخل الأوساط الكروية والسياسية، خصوصاً أن المشروع يمنح رئيس FIFA دوراً قريباً من المفوض المسؤول عن الهيكل التجاري الجديد.وكان لكرة القدم UEFA قد عبّر عن غضبه من التوجه الجديد داخل FIFA، قبل أن تتوسع ردود الفعل لتصل إلى شخصيات سياسية بارزة.وقال بيرنهام، في موقف حاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "دعوني أقولها بصراحة كاملة. لا تعود للمستثمرين، بل للجماهير التي تملأ المدرجات وتقف على خطوط الملاعب أسبوعاً بعد أسبوع، وفي كل الظروف الجوية".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "كأس العالم ليست سلعة. إنها أعظم بطولة في عالم الرياضة، ولم تكن يوماً ملكاً لأحد كي تُباع. سمّوا الأمر كما تشاؤون، لكن في اللحظة التي تبيعون فيها جزءاً منها، تكونون قد خنتموها".وتابع: "كرة القدم تعود للجماهير. هكذا كانت دائماً، وهكذا ستبقى".وتأتي تصريحات بيرنهام في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات متزايدة بسبب محاولاته إعادة صياغة الجانب التجاري للبطولة الأكبر في كرة القدم، وسط مخاوف من أن يؤدي إدخال المستثمرين إلى تغيير هوية كأس العالم وتحويلها من حدث عالمي إلى مشروع مالي.ويرى منتقدو الخطة أن فتح الباب أمام القطاع الخاص لامتلاك حصص في كأس العالم قد يضرب فكرة البطولة بوصفها ملكاً للجماهير والمنتخبات الوطنية، ويمنح المصالح التجارية نفوذاً أكبر على شكل المسابقة وجدولها وأولوياتها.وبين غضب UEFA وتصعيد سياسي بريطاني واضح، يبدو أن مشروع إنفانتينو دخل مرحلة مواجهة مفتوحة، لا تتعلق فقط بكيفية إدارة كأس العالم، بل بالسؤال الأوسع: لمن تنتمي كرة القدم فعلاً؟