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عربي-دولي

البحرين: ندعم بشكل مطلق كل ما تتخذه السعودية في حماية أمنها وسيادتها

Lebanon 24
29-07-2026 | 04:51
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البحرين: ندعم بشكل مطلق كل ما تتخذه السعودية في حماية أمنها وسيادتها
البحرين: ندعم بشكل مطلق كل ما تتخذه السعودية في حماية أمنها وسيادتها photos 0
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أعربت مملكة البحرين، الأربعاء، عن وقوفها مع المملكة العربية السعودية في أي رد تقرره، مشددة على دعمها استخدام السعودية حقها في الرد على العدوان وردع المعتدين، ودعمها بشكل مطلق كل ما تتخذه السعودية في حماية أمنها وسيادتها.
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران بطائرات مسيّرة انطلقت مجدداً من الأراضي العراقية، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتقويضاً للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي ردٍّ تقرّره، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ووحدة الدم والمصير المشترك، وتأكيدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين والأمن الجماعي لدول المجلس.
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