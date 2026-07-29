كشف أسرارا لإيران... وزير إسرائيلي يتعرض لهجوم عنيف

بعد تصريحات يسرائيل كاتس حول حركة الطائرات الأميركية والقواعد ، انفجرت موجة من الغضب والاستنكار في مختلف الأوساط الإسرائيلية، ما جعله في مرمى الانتقادات لدرجة تشبهه بأنه "قنبلة موقوتة" خطيرة تكاد تنفجر في وجه .

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وخصص الكاتب الإسرائيلي البارز بن كاسبت مقاله في صحيفة "معاريف"، الأربعاء، لشن هجوم غير مسبوق على كاتس، الذي اعتبره بمثابة مصدر خطر على أمن إسرائيل بشكل يومي.



وقال كاسبيت إنه "لو لم يكن يهوديًا ومسؤولًا منتخبًا، ولو كان محكومًا بالعدل المطلق فقط، لكان كاتس قد صُنِّف منذ زمن بعيد كقنبلة موقوتة".



وأضاف: "يُعرِّض هذا الرجل أمن إسرائيل للخطر يوميًا.. تدخله الفج وغير المقبول تمثل في تصريحه المتهور بأن الطائرات الأميركية تُقلع من قواعد في طريقها لمهاجمة ".

ونقل كاسبيت مخاوف في أروقة القيادة العسكرية الإسرائيلية انعكست في تصريح أحد المسؤولين والذي قال: "يريد كاتس جرّنا إلى الحرب بالقوة، يريد إرضاء الإتلاف الحاكم مهما كلف الأمر. نحن نعدّ الأيام حتى الانتخابات التمهيدية، ونأمل أن تمر بسلام".



ولفت كاسبيت إلى أن "حقيقة استخدام الطائرات الأميركية للقواعد الإسرائيلية في مهاجمة إيران قد تم إنكارها فعلاً من قبل الرقابة العسكرية لفترة طويلة. ليس الأمر أن الإيرانيين يجهلون ذلك، بل من المحتمل أنهم يعلمون. المهم هو أنه بمجرد أن يعلم العالم أجمع، تصبح الإهانة واضحة وعلنية. وفي إيران، تُعدّ مسائل الإهانة والكرامة من الاعتبارات الأساسية".