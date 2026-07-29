كشف أسرارا لإيران... وزير إسرائيلي يتعرض لهجوم عنيف

بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي
يسرائيل كاتس حول حركة الطائرات الأميركية والقواعد الإسرائيلية
، انفجرت موجة من الغضب والاستنكار في مختلف الأوساط الإسرائيلية، ما جعله في مرمى الانتقادات لدرجة تشبهه بأنه "قنبلة موقوتة" خطيرة تكاد تنفجر في وجه إسرائيل
.
وخصص الكاتب الإسرائيلي البارز بن كاسبت مقاله في صحيفة "معاريف"، الأربعاء، لشن هجوم غير مسبوق على كاتس، الذي اعتبره بمثابة مصدر خطر على أمن إسرائيل بشكل يومي.
وقال كاسبيت إنه "لو لم يكن يهوديًا ومسؤولًا منتخبًا، ولو كان الكون
محكومًا بالعدل المطلق فقط، لكان كاتس قد صُنِّف منذ زمن بعيد كقنبلة موقوتة".
وأضاف: "يُعرِّض هذا الرجل أمن إسرائيل للخطر يوميًا.. تدخله الفج وغير المقبول تمثل في تصريحه المتهور بأن الطائرات الأميركية تُقلع من قواعد في إسرائيل
في طريقها لمهاجمة إيران
".
ونقل كاسبيت مخاوف في أروقة القيادة العسكرية الإسرائيلية انعكست في تصريح أحد المسؤولين والذي قال: "يريد كاتس جرّنا إلى الحرب بالقوة، يريد إرضاء الإتلاف الحاكم مهما كلف الأمر. نحن نعدّ الأيام حتى الانتخابات التمهيدية، ونأمل أن تمر بسلام".
ولفت كاسبيت إلى أن "حقيقة استخدام الطائرات الأميركية للقواعد الإسرائيلية في مهاجمة إيران قد تم إنكارها فعلاً من قبل الرقابة العسكرية لفترة طويلة. ليس الأمر أن الإيرانيين يجهلون ذلك، بل من المحتمل أنهم يعلمون. المهم هو أنه بمجرد أن يعلم العالم أجمع، تصبح الإهانة واضحة وعلنية. وفي إيران، تُعدّ مسائل الإهانة والكرامة من الاعتبارات الأساسية".
ورأى كاسبيت أنه "لا مفر من الاستنتاج بأن كاتس يريد ببساطة أن تهاجم إيران إسرائيل. من يدري، ربما يكون ذلك حتى نيابةً عن أسياده. حزب الليكود لا يملك حملة انتخابية حاليًا. لا يوجد نصرٌ كامل على أي جبهة، ولا أخبار
عن الوضع الاقتصادي، واحتضان الحريديم يُغرق الحزب، وهراء الدولة العميقة يُقنع المُقتنعين، وحتى ذلك بصعوبة".
وتساءل الكاتب الإسرائيلي: "ما المطلوب؟ جولة أخرى. من يدري، ربما يخرج من هذا شيء جيد، أو ربما لا، لكن سيكون من الممكن القول مرة أخرى إن نصرًا كاملًا قادم لا محالة".
وذهب كاسبيت في انتقاد كاتس إلى القول إنه "بحاجة إلى عناوين مثيرة، بحاجة إلى استمالة المتطرفين، يتذمر من الاحتياجات الأمنية، وتوصية جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقرار اللواء، والمحكمة. لن يوقفه أحد في طريقه إلى المراكز العشرة الأولى في حزب الليكود، ولا حتى أجهزة أمن الدولة".
وختم كاسبيت مقاله بالتأكيد على أن "الأمر لم ينته بعد. فقد تضمنت تصريحات الأمس أيضًا تصريحًا غبيًا وغير ضروري حول رغبتنا في مهاجمة البنية التحتية في إيران وأن الأميركيين
لا يسمحون لنا بذلك، وتصريحًا أكثر غباءً حول أمر كاتس الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم للاجئين في الضفة الغربية
.لماذا؟ كم عدد اللاجئين؟ أي مخيم؟ ماذا حدث؟ لا أحد يعلم. ربما يريد جذب اللاجئين إلى حزب الليكود قبل الانتخابات التمهيدية". (إرم نيوز)