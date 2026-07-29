بعد الضربات على العراق.. الكشف عن حصيلة قتلى مستشاري إيران

قُتل ستة مستشارين إيرانيين في الهجوم الأميركي - السعودي الذي استهدف أهدافاً داخل ، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين عراقيين.

وأفادت الوكالة، نقلاً عن مسؤولين اثنين، بأن المستشارين الإيرانيين الستة لقوا حتفهم جراء الضربات التي نُفذت فجر اليوم.

وفي تطور متصل، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أنه تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً، الخميس، في جدة بين رئيس الوزراء علي الزيدي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب الهجمات التي شنتها فصائل مسلحة على .

وعلى الصعيد الداخلي، وجّه الزيدي، الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث التطورات الأمنية الأخيرة.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني ، في بيان نقلته العراقية (واع)، أن والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي دعا إلى الاجتماع الطارئ على خلفية المستجدات الأمنية والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم.

وأضافت أن بياناً تفصيلياً سيصدر عقب الاجتماع، يتضمن مجريات الأحداث والقرارات التي سيتم اتخاذها.