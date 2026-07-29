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عربي-دولي

موجة حر قياسية تجتاح دولة أوروربية في هذا الموعد... والأرصاد تحذر من عواصف خطيرة

Lebanon 24
29-07-2026 | 13:14
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موجة حر قياسية تجتاح دولة أوروربية في هذا الموعد... والأرصاد تحذر من عواصف خطيرة
موجة حر قياسية تجتاح دولة أوروربية في هذا الموعد... والأرصاد تحذر من عواصف خطيرة photos 0
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تستعد ألمانيا، الخميس، لبلوغ ذروة موجة الحر التي تضرب البلاد، وسط تحذيرات من عواصف ورياح قد تبلغ في بعض المناطق قوة الأعاصير.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن درجات الحرارة ستتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على السواحل، وبين 32 و39 درجة في معظم المناطق الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تتشكل زخات مطر وعواصف رعدية تبدأ من الجنوب الغربي والغرب، قبل أن تمتد مساءً إلى وسط البلاد وشمالها، فيما يبقى الطقس مشمساً في الجنوب الشرقي.

وحذّر خبير الأرصاد نيكو باور من التواجد في الهواء الطلق، مشيراً إلى أن الرياح والعواصف قد تكون عنيفة، مع احتمال اقتلاع الأشجار وتطاير أجسام كبيرة، لا سيما في شمال ألمانيا.

كما نبهت الهيئة إلى مخاطر الإجهاد الحراري، متوقعة أن يمتد إلى معظم أنحاء البلاد الخميس، داعية إلى تجنب التعرض المباشر للشمس، والإكثار من شرب المياه، والحفاظ على برودة الأماكن الداخلية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة تدريجياً ليل الخميس - الجمعة، مع استمرار فرص العواصف، فيما ينقسم طقس الجمعة بين أجواء شديدة الحرارة في الجنوب الشرقي، وطقس أكثر اعتدالاً تتراوح حرارته بين 24 و28 درجة في شمال وغرب البلاد.

ورغم الأجواء الأكثر اعتدالاً المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، رجحت الهيئة عودة الحرارة المرتفعة يومي الأحد والإثنين، خصوصاً في جنوب ألمانيا وجنوبها الشرقي، مؤكدة أن "الصيف الحقيقي لم ينتهِ بعد".

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