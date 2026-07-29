تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وسط التوتر مع إيران.. أميركا تعلن تأمين عبور ألف سفينة في مضيق هرمز

Lebanon 24
29-07-2026 | 13:33
A-
A+
وسط التوتر مع إيران.. أميركا تعلن تأمين عبور ألف سفينة في مضيق هرمز
وسط التوتر مع إيران.. أميركا تعلن تأمين عبور ألف سفينة في مضيق هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها ساعدت، منذ مطلع أيار، في تأمين عبور نحو ألف سفينة ونقل 500 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وقالت في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إن السفن التجارية تواصل عبورها للمضيق بدعم من القوات الأميركية، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري.

ويأتي البيان، بحسب مراقبين، رداً على تصريحات لقادة في الحرس الثوري الإيراني، بينهم محمد أكبر زاده، تحدثوا فيها عن أن مضيق هرمز أصبح "تحت السيطرة الكاملة للبحرية الإيرانية".

وأكدت "سنتكوم" أن مضيق هرمز يعد "ممراً مائياً دولياً"، مشددة على أن الحرس الثوري لا يملك صلاحية فرض مسارات على السفن التجارية أو إلزامها بالحصول على إذن مسبق للعبور.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تنسيق عبور 28 سفينة لمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 01:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أميركا انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 01:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: الأولوية حاليا إزالة الألغام وتأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 01:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كبلر لبيانات الملاحة البحرية: عبور 25 سفينة لمضيق هرمز أمس الثلاثاء
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 01:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

القيادة المركزية

الحرس الثوري

تحت السيطرة

مضيق هرمز

الإيرانية

الإيراني

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-07-29
Lebanon24
16:39 | 2026-07-29
Lebanon24
16:30 | 2026-07-29
Lebanon24
16:22 | 2026-07-29
Lebanon24
16:00 | 2026-07-29
Lebanon24
15:50 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24