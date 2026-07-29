وسط التوتر مع إيران.. أميركا تعلن تأمين عبور ألف سفينة في مضيق هرمز

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها ساعدت، منذ مطلع أيار، في تأمين عبور نحو ألف سفينة ونقل 500 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز.
وقالت في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إن السفن التجارية تواصل عبورها للمضيق بدعم من القوات الأميركية، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري.
ويأتي البيان، بحسب مراقبين، رداً على تصريحات لقادة في الحرس الثوري الإيراني، بينهم محمد أكبر زاده، تحدثوا فيها عن أن مضيق هرمز أصبح "تحت السيطرة الكاملة للبحرية الإيرانية".
وأكدت "سنتكوم" أن مضيق هرمز يعد "ممراً مائياً دولياً"، مشددة على أن الحرس الثوري لا يملك صلاحية فرض مسارات على السفن التجارية أو إلزامها بالحصول على إذن مسبق للعبور.