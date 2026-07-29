وسط التوتر مع إيران.. أميركا تعلن تأمين عبور ألف سفينة في مضيق هرمز

أعلنت الأميركية (سنتكوم) أن قواتها ساعدت، منذ مطلع أيار، في تأمين عبور نحو ألف سفينة ونقل 500 مليون برميل من الخام عبر .

وقالت في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إن السفن التجارية تواصل عبورها للمضيق بدعم من القوات الأميركية، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري.

ويأتي البيان، بحسب مراقبين، رداً على تصريحات لقادة في ، بينهم محمد أكبر ، تحدثوا فيها عن أن مضيق هرمز أصبح " الكاملة للبحرية ".

وأكدت "سنتكوم" أن مضيق هرمز يعد "ممراً مائياً دولياً"، مشددة على أن لا يملك صلاحية فرض مسارات على السفن التجارية أو إلزامها بالحصول على إذن مسبق للعبور.