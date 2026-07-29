قتيلان و15 جريحًا في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس

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قُتل فلسطينيان وأصيب 15 آخرون، اليوم، جراء غارتين نفذتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفتا مدينتي غزة وخان يونس، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء، أن فلسطينياً قُتل وأصيب عدد آخر بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مفترق شارعي أحمد عبد العزيز وعبد القادر الحسيني في حي الرمال غربي مدينة غزة.
وفي خان يونس جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بوصول قتيل وعدد من الجرحى إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مجموعة من المواطنين في محيط شارع 5 بمنطقة المواصي غربي المدينة.