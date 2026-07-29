قتيلان و15 جريحًا في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس

قُتل فلسطينيان وأصيب 15 آخرون، اليوم، جراء غارتين نفذتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفتا مدينتي غزة وخان يونس، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وذكرت "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية في ، أن فلسطينياً قُتل وأصيب عدد آخر بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مفترق شارعي أحمد وعبد في غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية في بوصول قتيل وعدد من الجرحى إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مجموعة من المواطنين في محيط شارع 5 بمنطقة المواصي غربي المدينة.