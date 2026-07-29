مصر لأميركا: نرفض استهداف الدول العربية ونتمسك بسيادتها

أكدت مصر للولايات المتحدة رفضها القاطع لجميع الاعتداءات التي تستهدف ، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والعمل على احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

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وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، الأربعاء، المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تناول آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التوتر.

وأفادت ، في بيان، بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة، وأكدا أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوترات، وتجنب انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع يهدد أمنها واستقرارها ويزيد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية.

وخلال الاتصال، شدد عبد العاطي على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الحلول السياسية والدبلوماسية تبقى الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار.

كما دان وزير الخارجية المصري الهجمات التي استهدفت دول والمملكة الأردنية الهاشمية، مجدداً موقف الرافض لأي اعتداء يمس أمن الدول العربية أو سيادتها، ومؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار الدول العربية.