قائد الجيش الإيراني: سندافع عن أرض إيران الطاهرة وعن استقلالها ضد المعتدين حتى آخر رمق

أكد ، ، أن "الجيش الايراني ثابت على عهده للأمة، وسيدافع عن النظام وعن الأرض الطاهرة، وعن استقلالها ضد المعتدين حتى آخر رمق".

وقال حاتمي إن "سماء ساحة لبطولة رجال ضحوا بأرواحهم فداء للوطن"، مضيفًا أن "الجيش ثابت على عهده للأمة، وسيدافع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وعن أرض إيران الطاهرة، وعن استقلالها ضد المعتدين حتى آخر رمق".