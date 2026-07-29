قائد الجيش الإيراني: سندافع عن أرض إيران الطاهرة وعن استقلالها ضد المعتدين حتى آخر رمق

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أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن "الجيش الايراني ثابت على عهده للأمة، وسيدافع عن النظام وعن الأرض الطاهرة، وعن استقلالها ضد المعتدين حتى آخر رمق".
وقال حاتمي إن "سماء إيران ساحة لبطولة رجال ضحوا بأرواحهم فداء للوطن"، مضيفًا أن "الجيش ثابت على عهده للأمة، وسيدافع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وعن أرض إيران الطاهرة، وعن استقلالها ضد المعتدين حتى آخر رمق".