حرائق كريت تخرج عن السيطرة.. آلاف السكان والسياح يُجلون وسط رياح عاتية

أُجلي نحو 8 آلاف شخص من كريت بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعا ساحليا، وفق ما أعلنت نائبة محافظ منطقة ريثيمنون ماريا ليون اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت لقناة "ايه آر تي" التلفزيونية الرسمية :"أجلينا نحو 8 آلاف شخص مساء أمس"، بينما كان جنوب ريثيمنون يشهد رياحا وصلت سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة، بحسب .

وأسفر الحريق الذي اندلع أمس في كريت عن مقتل عنصرين من فرق الإطفاء.

وأوضحت ليون أن "النيران دمرت منازل ومنشآت زراعية، وتسببت بنفوق مواش، لكن حجم الأضرار الدقيق لا يزال إلى حين السيطرة على الحريق".

وتوقّع موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني في ، أن تبقى الرياح "قوية جدا" في كريت طوال اليوم.

وتمت الاستعانة بأكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة إطفاء، إلا أن الرياح العاتية تعيق عمل معظم الوسائل الجوية.

وقضى عنصر إطفاء ثالث خلال مشاركته في عمليات إخماد الحرائق قرب غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز.

وبحسب اليونانية، رُفعت حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي في عدد من المناطق بينها كريت وأثينا وشرق بيلوبونيز ومعظم جزر بحر إيجة.