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خاص

تقرير يكشف أمرًا خطيرًا: سفن هرمز العالقة قد تنشر مرضًا بيولوجياً حول العالم!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2026 | 09:30
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تقرير يكشف أمرًا خطيرًا: سفن هرمز العالقة قد تنشر مرضًا بيولوجياً حول العالم!
تقرير يكشف أمرًا خطيرًا: سفن هرمز العالقة قد تنشر مرضًا بيولوجياً حول العالم! photos 0
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في تقرير لصحيفة"The Guardian"، حذر علماء من أن إغلاق مضيق هرمز قد يتحول إلى تهديد بيئي عالمي، بسبب آلاف السفن العالقة التي قد تنقل كائنات بحرية غازية إلى موانئ العالم عند استئناف حركتها.
 
ويقول التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إن إغلاق مضيق هرمز منذ 28 شباط، بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أدى إلى بقاء أكثر من 1500 سفينة تجارية عالقة في الخليج، ما خلق ظروفا خطيرة على التنوع البيولوجي البحري.
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وبحسب التقرير، حذر فريق دولي من علماء الأحياء البحرية من أن بقاء السفن ساكنة لفترة طويلة يسمح بتراكم كائنات بحرية على هياكلها، من ميكروبات وطحالب إلى برنقيلات ولافقاريات أخرى، يمكن أن تنتقل لاحقا إلى موانئ مختلفة حول العالم.
 
وقال البروفسور ماريو تامبوري، من مركز علوم البيئة في جامعة ماريلاند والمعد الرئيسي للدراسة: "لو أردت تصميم أسوأ سيناريو، لا أعرف إن كان يمكن فعل ذلك بطريقة مختلفة. إنها عاصفة مثالية".
 
وتصف الدراسة الوضع بأنه احتمال لحدث بحري واسع لنشر "الغزو البيولوجي"، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن شهد العالم تعطل شحن بهذا الحجم، مع بقاء هذا العدد من السفن بلا حركة لفترة طويلة.
 
ويوضح التقرير أن السفن عادة تبقى راسية في المرافئ بين يوم و3 أيام فقط، ما يحد من نمو الكائنات على أسطحها المغمورة. أما في الخليج، فبقيت سفن كثيرة متوقفة لأشهر، ما سمح بتكوّن تجمعات بحرية كثيفة.
 
وإذا غادرت آلاف السفن وهي تحمل هذه الكائنات، فقد تنقل أنواعا غازية تنافس الحياة البحرية المحلية، وتنشر الأمراض، وتغير الأنظمة البيئية بشكل دائم. كما يمكن لهذه الأنواع أن تضر بمصائد الأسماك، وتسد أنظمة تبريد محطات الطاقة، وتكلف مليارات الدولارات سنويا لإدارتها.
 
ويشير التقرير إلى أن الخليج يعد أصلا منطقة نشطة للغزو البحري، وأن الحرارة والملوحة المرتفعتين قد تجعل الكائنات هناك أكثر قدرة على التأقلم والانتشار.
 
ويخلص التقرير إلى دعوة الحكومات وشركات الشحن إلى فحص السفن وتنظيفها قبل مغادرة الخليج، وتعزيز المراقبة في الموانئ المستقبلة. ويحذر تامبوري من أن تجاهل هذه المخاطر قد يلحق أضرارا دائمة بموائل بحرية مهمة، بينها الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية ومحارات البحر.
 
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