بيانات الملاحة تكشف تباطؤ حركة السفن في أهم ممرين بحريين بالمنطقة

أفادت شبكة " إن"، نقلًا عن بيانات موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع حركة السفن، بتراجع حركة العبور عبر بنسبة 22% منذ بدء الحوثيين ممارسة ضغوط على حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.

وأظهرت البيانات عبور ما لا يقل عن 14 سفينة تجارية عبر في خلال 24 ساعة، حيث دخلت ثماني سفن إلى ، بينها خمس سفن شحن وثلاث ناقلات نفط، فيما غادرت ست سفن أخرى باتجاه خليج ، من بينها خمس سفن شحن وناقلة نفط واحدة.

كما سجلت حركة الملاحة عبور 37 سفينة تجارية على الأقل عبر مضيق باب المندب خلال الفترة الزمنية نفسها.

ورغم استمرار حركة السفن، تشير البيانات إلى أن النشاط الملاحي عبر مضيقي هرمز وباب المندب لا يزال عند مستويات منخفضة للغاية، في ظل تصاعد التوترات بين وإيران، واستمرار المخاوف بشأن أمن التجارة البحرية في المنطقة.