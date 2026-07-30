الكويت تعلن مقتل عامل من جراء هجوم إيراني

أعلن الجيش مقتل أحد العاملين من جراء استهداف إيراني طال مبنى تابعًا لإحدى الشركات في شمال البلاد، ما أدى أيضًا إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في المبنى.

وقال الجيش الكويتي إن "العدوان الآثم استهدف مبنى تابعًا لإحدى الشركات الصينية بشمال البلاد، مما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالموقع".

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة الاستهداف أو حجم الأضرار، فيما يأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن امتداد تداعيات المواجهات إلى دول المنطقة.