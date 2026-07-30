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عربي-دولي

الكويت تعلن مقتل عامل من جراء هجوم إيراني

Lebanon 24
30-07-2026 | 04:30
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الكويت تعلن مقتل عامل من جراء هجوم إيراني
الكويت تعلن مقتل عامل من جراء هجوم إيراني photos 0
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أعلن الجيش الكويتي مقتل أحد العاملين من جراء استهداف إيراني طال مبنى تابعًا لإحدى الشركات الصينية في شمال البلاد، ما أدى أيضًا إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في المبنى.

وقال الجيش الكويتي إن "العدوان الإيراني الآثم استهدف مبنى تابعًا لإحدى الشركات الصينية بشمال البلاد، مما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالموقع".

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة الاستهداف أو حجم الأضرار، فيما يأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن امتداد تداعيات المواجهات إلى دول المنطقة.

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