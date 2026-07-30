3 خيارات.. ماذا سيفعل ترامب ونتنياهو بإيران؟

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وقال مسؤول إسرائيلي كبير، الأربعاء، إن الخيارات الثلاثة نوقشت باستفاضة خلال اجتماع الزعيمين في ، مشيراً إلى أن نتنياهو طرح أفكاراً إضافية لم يكشف تفاصيلها.وأكد المسؤول أن نتنياهو لم يبلغ بأن تفضّل شن هجوم على ، مضيفاً أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس الأميركي.وجاء اللقاء بعدما أبدى ترامب انزعاجه من تسريب معلومات عن خطط نتنياهو لعرض معلومات استخباراتية جديدة بشأن منشأة "بيكاكس ماونتن" النووية، الواقعة في أعماق الأرض، والتي سبق أن هدد الرئيس الأميركي بقصفها.لكن المسؤول الإسرائيلي نفى وجود توتر بين الجانبين، مؤكداً استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية، كما نفى أن يكون نتنياهو ضغط لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، تاركاً الباب مفتوحاً أمام حل .وأقرّ المسؤول بأن ترامب هو "الشريك الأكبر"، فيما يُعد نتنياهو "الشريك الأصغر" في الحرب على إيران، لافتاً إلى أن الجانبين أخذا في الاعتبار تداعيات التصعيد على الاقتصاد العالمي وأسواق .وأشار إلى أن إسرائيل تعتبر البرنامج النووي الإيراني التهديد الأكبر لأمنها، وتريد ضمان عدم امتلاك سلاحاً نووياً، بينما تؤكد إيران أن برنامجها لا يهدف إلى تصنيع قنبلة.وكانت أسعار النفط قد سجلت الأربعاء واحدة من أكبر موجات الارتفاع منذ اندلاع الحرب في 28 شباط، وسط تجدد المواجهات وتهديد ترامب بـ"سحق إيران تماماً" بعد استهداف قوات أميركية. (سكاي نيوز)