السعودية تدين التصعيد الإيراني ضد الأردن

أعربت عن إدانة بأشد العبارات لاستمرار ما وصفته بـ"العدوان الغاشم" على ، مؤكدة تضامنها الكامل مع عمّان وشعبها.

وأكدت الوزارة، في بيان، دعم لكل الإجراءات التي تتخذها الأردن في مواجهة الاعتداءات ، مشددة على أنها تأتي في إطار الدفاع عن أمنها وسيادتها وبما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وجددت وقوفها إلى جانب الأردن، في ظل التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.