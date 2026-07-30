السعودية تدين التصعيد الإيراني ضد الأردن

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الغاشم" على الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع عمّان وشعبها.
وأكدت الوزارة، في بيان، دعم السعودية لكل الإجراءات التي تتخذها الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشددة على أنها تأتي في إطار الدفاع عن أمنها وسيادتها وبما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وجددت الرياض وقوفها إلى جانب الأردن، في ظل التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.